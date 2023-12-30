Главным событием недели в Южной Осетии стала итоговая пресс-конференция президента. Во время своего выступления Алана Гаглоева затронул многие вопросы – от безопасности и внутриполитической ситуации до отношений с Москвой.

Главная новость, озвученная президентом Гаглоевым на итоговой пресс-конференции: до нового года таможенные пошлины, введенные российским правительством 1 октября в отношении стран, не входящих в состав Таможенного союза, будут отменены для Южной Осетии:

«Буквально вчера связывался с вице-премьером Александром Валентиновичем Новаком, он подтвердил, что документ об отмене вывозных пошлин для Южной Осетии находится в правительстве и в ближайшие два дня будет подписан. Сегодня утром созвонились с заместителем министра экономики Вольвачем Дмитрием Валерьевичем. Как только будет подписано постановление, наш министр экономики Сармат Эдуардович Котаев готов вылететь в Москву, чтобы подписать соответствующее соглашение. Но здесь есть еще и другая сторона монеты. К большому сожалению, встречаются иногда и такие предприниматели, которые пользуются моментом и в большей степени нагнетают ситуацию. Вот теперь мы посмотрим. Я дал поручение министерству экономики. Как только мы подпишем соглашение и пошлины будут отменены, посмотрим, насколько снизятся цены на продукты питания и отдельные группы товаров. Мы это будем отслеживать и к тем недобросовестным предпринимателям, которые пользуются ситуацией и перекладывают весь груз на потребителей, будут приниматься соответствующие санкции».

25 декабря Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, то есть, в первую очередь, в Южную Осетию и Абхазию.

Местное бизнес-сообщество восприняло новость от президента неоднозначно. По словам главы Союза предпринимателей «Фарн», лидера «Партии развития» Альберта Валиева, отмена пошлин – хорошо, но местные перевозчики добивалось и другого.

В ходе встреч с президентом предприниматели говорили о необходимости убрать саму процедуру таможенного оформления грузов. По их мнению, в ней нет смысла, потому что перемещаются в основном мелкие партии товаров из северокавказских оптовых баз в югоосетинскую розницу. Их невозможно оформить как экспортную операцию по правилам Таможенного союза, поэтому таможня в основном рассматривает их как превышение ручной клади, и все равно облагает пошлиной. Говорит Альберт Валиев:

«И без этих пошлин на таможне периодически принимаются какие-то нововведения. У нас беспошлинный провоз был с 2012 года, но спустя какое-то время нас заставили нанимать брокеров и оформлять товар. На встрече с президентом предприниматели жаловались, что постоянно сталкиваются с какими-то злоупотреблениями на таможне. Там много зависит от вещей, вроде бы не имеющих отношения к правилам пересечения границы, например, от личности начальника смены. В одну смену проехать проще, в другую возникают какие-то загвоздки. Или, например, у таможенников появились «свои» брокеры, у которых нужно оформляться, а если не захочешь к нему обращаться, то могут затягивать с разрешением на проезд или потребовать груз к досмотру. Этот человеческий фактор будет присутствовать на Нижнем Зарамаге всегда, пока там существуют требования Таможенного союза по декларированию грузов. Но если у нас проезд беспошлинный, то зачем товар оформлять? Если накладные показали, товар предъявили, если ничего криминального не везут, что там декларировать? За декларирование, между прочим, надо платить, получается тоже, как пошлина».

Внешнеполитическая часть итоговой пресс-конференции в основном была посвящена двум моментам. Вопросу присоединения к России и траектории государственной границы с Грузией, читай приятию нового закона о госгранице, на котором настаивают депутаты. А именно: установить границу по Декрету №2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета народных Комиссаров ССР Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 22 апреля 1922 года и по прилагаемым к декрету протоколам разграничения территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии.

В действующей редакции граница с сопредельными государствами, «не оформлена в международно-правовом отношении, и подлежит ее договорному закреплению». Иными словами, ее статус и траектория не определены.

Алан Гаглоев заявил, что в одиночку, по своему усмотрению, такие дела не делаются:

«Понятно, что такие вопросы в одностороннем порядке решаться не могут, тем более, если учесть тот момент, что границы республики Южная Осетия охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России совместно с погранслужбой КГБ РЮО. И в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым 3 октября в городе Сочи я эту проблему озвучил. Я попросил, чтобы мы направили эти материалы в МИД России для изучения, после чего мы готовы в любой момент определить рабочую группу, направить ее в Москву для обсуждения вопросов или проблем, которые могут возникнуть. С другой стороны, эта информация дошла до наших российских коллег, до посла России в Южной Осетии. У них тоже, конечно, появились вопросы. Вопросы обоснованные и правильные, уважаемые коллеги, раз уж мы работаем сообща, и по соглашению у нас первым же пунктом прописано, что мы проводим согласованную внешнюю политику. Есть здесь другая – опасная сторона. Вопрос границ весьма щепетильный и поднимать на ровном месте не стоит, потому что наши соседи с южной стороны очень внимательно отслеживают подобные моменты».

Единственное, о чем умолчал президент – о визите начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова, почти двумя месяцами позже встречи Гаглоева с Лавровым.

Игорь Маслов встретился с депутатами и недвусмысленно дал понять народным избранникам, что их инициатива неуместна – она ломает сложившийся после 2008 года статус-кво, что недопустимо.

Примерно в таких же тонах президент высказался и по теме присоединения к России:

«Как мы помним, указ о референдуме все равно был подписан (Анатолием Бибиловым в последние дни президентства – прим. «ЭК»). Спикер Алан Тадтаев, председатель ВС РЮО Олеся Кочиева и глава МИД Дмитрий Медоев также выступали в поддержку референдума. Я им тогда ответил, что у меня другая информация, что российские коллеги против проведения референдума. В Грузии не пророссийское руководство, а прогрузинское, Саакашвили хоть и в тюрьме, но у него есть сторонники и они за войну. Этим референдумом, мы даем карты в руки им и коллективному Западу, которые непременно хотят открыть здесь второй фронт. Кто за это будет отвечать? Если кто-то готов отвечать за кровопролитие, пусть проводит референдум! Не надо обманывать народ! В нынешней ситуации решить вопрос нет возможности. Мы на постоянной связи с российскими коллегами. С повестки он не снимается. Мы готовы в любой момент, как только получим сигнал, вступить в союзное государство. В любой момент по сигналу из Москвы мы готовы провести референдум и вступить в состав России».

На самом деле, считают наблюдатели, в преддверии парламентской избирательной кампании президент этим заявлением как бы исключает спекуляции на теме присоединения из внутреннего политического дискурса. Алан Гаглоев указывает, что нет смысла ломать стулья по поводу присоединения на внутренних площадках: подобные вопросы решаются не по отмашке местных политических деятелей.

Осетинский блогер Алик Пухати обратил внимание на вопросы, посвященные проблемам безопасности республики.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Грузии и видим, как они усиливают свою армию с помощью Запада. Хочу посоветовать грузинским политикам не забывать уроки 2008 года и не наступать на одни и те же грабли», – заявил на итоговой пресс-конференции Алан Гаглоев.

Президент напомнил, что по Договору о союзничестве и интеграции 2015 года агрессия против Южной Осетии будет расцениваться как нападение на РФ.

Кроме того, Алан Гаглоев сообщил журналистам, что с помощью российских партнеров в Южной Осетии будет налажено собственное производство дронов, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях:

«Учитывая опыт Специальной военной операции, где успешно используются различные виды БПЛА, мы понимаем, что необходимо усиливать наши Вооруженные силы беспилотной авиацией, и мы это обязательно будем делать. В этом направлении мы уже проделали определенную работу: направили несколько групп, которые прошли обучение по управлению беспилотными аппаратами. Последняя группа была направлена в том числе по обучению сборке аппаратов. На данный момент нами прорабатывается вопрос о сборке БПЛА на территории республики, ничего сложного там нет».

Алик Пухати отметил, что жители Южной Осетии ждали от президента подобного заявления:

«Президент говорит об усилении внешних угроз, это, кажется, впервые с момента его избрания. И впервые он выступает с такими недвусмысленными предостережениями в отношении Грузии. Корректными, но жесткими. Сюда же относятся и его заявление о производстве собственных беспилотников, то есть по сути Алан Гаглоев выражает обеспокоенность по поводу недостаточного оснащения югоосетинский армии и заявляет о том, что вооруженные силы будут наращиваться, модернизироваться. Хочу отметить, что во время предвыборной кампании штаб Алана Гаглоева делал особый акцент на обещаниях усилить армию Южной Осетии, но до сегодняшнего дня каких-либо конкретных шагов в этом направлении не было сделано. Жители республики, конечно, ждали подобного заявления. После начала СВО и призывов к Грузии открыть второй фронт, беспокойство в южноосетинском обществе по поводу безопасности растет, и все настойчивее звучат требования о реставрации армии, ликвидированной президентом Бибиловым в 2015 году».

Депутат парламента Давид Санакоев выделил позицию президента по предстоящим выборам в парламент. Алан Гаглоев заявил о готовности работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие:

«Как политик, я неоднократно испытывал на себе формы административного давления, поэтому являюсь принципиальным противником искусственных преград на пути к публичной политике. Только в этом году зарегистрированы пять политических партий, подавших документы в Минюст. Давайте вспомним, что за предыдущий период не было зарегистрировано ни одной партии. Более того, несколько было ликвидировано. Я за то, чтобы выбор делали избиратели, а не чиновники».

Гаглоев добавил, что как президент и гарант Конституции видит свою задачу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления нашего народа и проведения избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством:

«Некоторые считают, что партий слишком много для маленькой Южной Осетии. Но я за то, чтобы все желающие поучаствовать в публичной политике имели такую возможность… Насчет возможного обновления парламента могу лишь сказать, что как глава государства готов работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие. Наша общая задача – развивать и укреплять Республику, а не заниматься перетягиванием властного каната».

По мнению Давида Санакоева, этим заявлением Алан Гаглоев подтвердил свою приверженность принципам демократии, обещанному избирателям курсу на сворачивание авторитарной системы.

Но есть в нем и политический прагматизм, считает депутат.

Как отмечают эксперты, высока вероятность, что по итогам предстоящих парламентских выборов в заксобрание пройдет много партий с небольшим представительством – в один-три голоса. Скорее всего, говорят они, и партия власти «Ныхас» не получит доминирующего положения в законодательном собрании. В этой ситуации президент как бы приглашает небольшие фракции к сотрудничеству и обещает, что их голоса будут услышаны. Говорит Давид Санакоев:

«Произошло дробление протестного электората, поддержавшего Алана Гаглоева на президентских выборах. Открылось много партий, в каждой свои лидеры, свои планы на предстоящие выборы в парламент. В этой ситуации заявление президента выглядит, как приглашение к сотрудничеству. «Пестрый» состав заксобрания — это даже интереснее, чем если бы у президента (или у какой-то иной политической силы) был полностью подконтрольный парламент. По нашему опыту это рано или поздно приводит к кризисным ситуациям, потому что такая конфигурация власти не учитывает или не замечает непредставленной в парламенте части избирателей, а когда вдруг выясняется, что их довольно много, бывает уже поздно что-либо исправить.

– Как правило, это вдруг обнаруживается незадолго до выборов.

– Да. Поэтому хорошо, если в парламенте будут максимально представлены все сегменты нашего общества: бизнес, молодежь, ветераны, сельские жители, а не только две-три группы влияния, сосредоточенные на интересах своего лидера. И конечно, такая ситуация обязывает стороны к постоянному диалогу, к поиску компромиссов. Правда, чтобы это получилось, нужно выполнить одно необходимое условие. Необходимо снизить проходной барьер в парламент с 7% хотя бы до 3 или 2,5% и законодательно разрешить формирование избирательных блоков. Электорат слишком раздроблен, партии слишком молоды и неопытны, чтобы преодолеть действующую планку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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