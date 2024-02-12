Изида Чаниа

За неделю в нашей маленькой стране происходит такое количество событий, что никакие политические силы не успевают полноценно на них реагировать. Из чьей-то очень большой головы без устали сыплются проекты законов, соглашений, договоров, которые нивелируют независимость нашей страны и которые объединяет только один признак – полное отсутствие внутренней повестки, государственного и национального интереса. Не удивительно, что в такой ситуации раздробленная на множество мелких частей оппозиция и гражданское общество не успевают даже дать полноценной обратной реакции, принять скоординированные решения (ну как ты их примешь, когда сессия парламента по вопросу, связанному с общественным интересом проходит в 4 часа утра, а министры подписывает договоры и соглашения втайне не только от народа, но и от парламента). Куда бежать и кого защищать: граждан страны которых пытаются приравнять к врагам народа; государственные объекты, которые чиновники распродают за условные рубли, отечественных предпринимателей, которых пытаются выжить с рынка; задержанных, которых пытают при задержании? А может вскрывать коррупционные схемы или судиться за нанесенные народу оскорбления?

В этой ситуации важно отметить, что проекты законов, договоров и соглашений публикуются только после того, как они просочились по неофициальным каналам в социальные сети, а затем(!) иногда в СМИ. На правительственных ресурсах, официальные сообщения выглядят как шарады. Они словно близнецы-братья похожи друг на друга трафаретными фразами и телеграфной манерой подачи материала – «вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес», «обсудили широкий круг вопросов» и так далее. Такое ощущение, что пресс-службе президента выставляют счет за место на «полосе» побуквенно или она в цейтноте и спешит сообщить хоть что-то, пока связь не прервалась. Об интервью (посланиях) президента, премьер-министра и так далее я вообще не говорю – их не существует в природе вот уже четвертый год. Лозунг нынешней власти – молчание, это золото.

Последнее двухнедельное «московское рандеву» главы государства (после десятидневного пребывания в Абхазии), чтобы якобы порешать вопросы связанные с поставками электричества и проблемами с завозом топлива, завершилось официальным сообщением его пресс-службы. Здесь просто перечислены имена заместителей, с которыми ему удалось встретиться, и любимый шаблон его пресс-службы, которая понятия не имеет, что в ее функции входит обратная связь, что существуют такие форматы, как отчеты, брифинги, пресс-конференции, интервью, комментарии.

И все же результаты пребывания президента за пределами страны есть. И они настолько красноречивы, что и добавлять ничего не надо, потому как цепь замкнулась и стало понятно, для чего нужно было устраивать травлю своих граждан как внутри страны, так и при переходе границы, зачем власти надо было насаждать в сознание граждан страны антироссийские настроения. Это очень примитивная, но действенная стратегия президента. Народ запугивают Россией, которая хочет лишить Абхазию независимости, отобрать объекты, землю, государственность, а Россию шантажируют антироссийскими настроениями в Абхазии.

Вот два замыкающих логическую цепочку «шедевра» от президента. Проект закона об иноагентах поступил в парламент из администрации президента сразу после сессии 9 февраля, и проект соглашения о вводе сил охраны общественного правопорядка другого государства, который появился в социальных сетях спустя день. (Возможно есть еще что-то неизвестное, но пока не было банкета на полтысячи персон, информация о пышно накрытых столах не расползлась по стране). Но и этих двух проектов достаточно, чтобы «рассекретить» предвыборную стратегию действующего президента Аслана Бжания (не знаю, кто конкретно ему ее пишет, но явно не его многочисленные аналитики и помощники).

Итак, проект об иноагентах навязывается Абхазии много лет, но все главы государств до Бжания относились к гражданам, работающим в неправительственных организациях, с уважением, потому как в большинстве своем это патриоты страны, участники национально-освободительного движения, люди, отстаивающие интересы своей страны на международных площадках, лоббирующие вопросы признания, защищавшие Абхазию во время войны, не покинувшие Родину во время экономической блокады, длившейся долгие послевоенные годы. Поверьте, добились многого. Но здесь важно подчеркнуть, что все это происходило в то время, когда нынешний президент Аслан Бжания занимался «бизнесом» и рассекал просторы России в поисках коммерческой удачи. Понятно, что для него все эти люди со своей славной биографией, пользующиеся уважением в обществе, как бельмо на глазу, и ему даже в своем окружении сложно найти тех, кто выступит против них.

Для этой непрезентабельной роли был призван министр иностранных дел Инал Ардзинба, вернувший себе по случаю назначения на должность в Абхазии абхазское гражданство. Он выступает в роли главного идеолога Бжания, пытаясь доказать, что все граждане Абхазии, получающие гранты от международных организаций, – предатели страны, что все они носители антироссийских настроений и представляют угрозу для нашего стратегического партнера. Он даже умудриться обнаружить в приборах для наблюдения за поднятием уровня воды в реках шпионскую составляющую – чем безумнее ложь, тем легче в нее верится.

И с нынешним министром все понятно. Молодой человек, будучи российским чиновником, набиравшийся опыта под патронажем Суркова, завалившего украинское направление, будучи нежелательной персоной не только на Западе, но (по некоторым источникам) и в России, сел в кресло министра иностранных дел Абхазии и пытается играть на патриотизме граждан страны, распространяя клоунские заявления (единичные видеоролики) ничем не отмеченных в Абхазии наших соотечественников, которые призывают к вхождению в состав Грузии. Таким образом министр пытается распространить их мнение на весь неправительственный сектор. Кстати, иногда получается – людям, которые не погружены в политические процессы и занимаются выживанием в стране, где нет пенсий, света и воды, нет достойной медицины и образования, нужен образ врага, и они с радостью отвлекаются от своих бытовых забот, когда им указывают цель. Впрочем, есть среди них и те, кто погружены (но это другая тема).

В этой ситуации как-то совсем некстати для власти «слилось» в соцсети (слава богу и во власти есть люди, переживающие за судьбу страны) соглашение о взаимодействии МВД Абхазии и Национальной гвардии России. В проекте прописаны совместные усилия по наведению порядка в Абхазии, что полностью противоречит всем существующим законом, суверенным правам нашей страны и означает, что для подавления общественного мнения и сохранения своего падающего кресла (без всяких восстаний и переворотов) Аслан Бжания готов призвать силы правопорядка другого государства. Под каким предлогом? А зачем, вы думаете, раздувался миф об антироссийских настроениях? Конечно, под предлогом антироссийских настроений.

Впрочем, вопрос решился просто. Для этого понадобилось проявить некоторую степень сплоченности, что и было сделано. В субботу 10 февраля министра внутренних дел, который должен был подписать межведомственное соглашение, посетила группа представителей как оппозиции, так и неравнодушных мужчин. И вопрос был снят с повестки – министр поменял свое отношение за полдня («переобулся», как возмущаются подконтрольные Иналу Ардзинба телеграм-каналы) и заявил, что данное соглашение противоречит законодательству Абхазии. Вот это поворот – теперь надо придумывать новую схему, потому как план Аслана Бжания, направленный на размывание государственности Абхазии и распродажу всех государственных активов разрушается изнутри и не находит поддержки не только в оппозиционной среде, гражданском обществе, но и среди его прямых сторонников и даже охранников. Об этом свидетельствует перечень государственных служащих, участвовавших в переговорах выходного дня в МВД.

Но вернемся к «московскому рандеву», с которого мы начинали. Никаких внутренних вопросов, которые могли повлиять положительно на страну в Москве Аслан Бжания, как всегда, не решил. Полный провал свидетельствуют, что не только в Абхазии, но и в России его уже не воспринимают всерьез, а все, что он сам предлагал российским олигархам (накануне выборов), либо пробуксовывает, либо реализуется с трудом и ставит их в сложное положение. Так в МИД поступила нота протеста из России. Оказалось, что принятие Соглашения по Пицундской даче не устраивает друзей олигархов товарища Бжания, так как в абхазском законодательстве есть теперь компромиссные ограничения, касающиеся передачи государственного объекта с прилегающими к нему территориями заповедника и акваторией моря, третьим лицам. То есть передача объекта предполагала серую схему и была заточена на то, чтобы выставить объект, принадлежащий Абхазии, на продажу. И вот тайное становится явным, и правда, о которой говорила общественность, теперь очевидна – президент Абхазии Аслан Бжания обманывал парламент, общественную палату и своих граждан, публично заявляя, что о продаже третьим лицам речи не идет и есть подтверждения этому.

Для человека, заботящегося о свое государстве, пора бы было уже от иждивенческой политики, которая очень дорого обходится государству, обратить взор вовнутрь страны и попытаться изыскать собственные возможности, которые пока еще есть и могут принести гораздо больше условного рубля, который пришелся по душе нашим управителям. Но это не про нынешнего президента. Аслан Бжания, чтобы сохраниться во власти, затеял опасную игру со злым умыслом – он пытался стравить народ Абхазии с единственным стратегическим союзником. И у этого будут последствия (хорошо бы только для Аслана Бжания) – ведь выборы не за горами и только деньгами вопрос тут не решишь, даже если в его обойме остались Татуляны и Ткачевы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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