Очередные потери Российского Черноморского флота. На этот раз в результате атаки украинских морских дронов, судя по всему, критические повреждения получил Большой десантный корабль. Москва отказывается комментировать ситуацию. Западные же союзники Киева называют операцию ГУР «большой победой». Впрочем, перед главным партнером Украины Вашингтоном сейчас стоит куда более важная задача - добиться от Конгресса согласия на выделение многомиллиардной помощи, критически необходимой ВСУ для отражения российской агрессии.

Черноморский флот России, судя по всему, лишился еще одного Большого десантного корабля. Согласно информации, распространенной Главным управлением разведки Украины, 14 февраля БДК «Цезарь Куников» был атакован морскими ударными дронами у берегов аннексированного Крыма. По данным ГУР, сопроводившего свое заявление видеокадрами атаки, корабль получил критические повреждения.

«Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами „Magura V5“ у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть», – говорится в заявлении ведомства.

Минобороны России пока воздерживается от комментариев. В Кремле, со своей стороны, отказываются говорить на эту тему:

«Это ведь напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительная прерогатива Минобороны. Предлагаю вам опираться на заявления наших военных коллег, я ничего не могу сказать по этому поводу», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления пока раздаются в российских провоенных телеграмм каналах. Z-блогеры подтверждают информацию ГУР, отмечая при этом определенный символизм – корабль погиб точно в день смерти майора Куникова, в честь которого и был назван. При этом т.н. «военкоры» возмущены тем, что российский Черноморский флот до сих пор, спустя почти два года войны, не обладает адекватными средствами противодействия и его корабли «расстреливают как куропаток».

Если «Цезарь Куников» действительно затонул, то это будет уже третий по счету безвозвратно потерянный для России Большой десантный корабль. Ранее в порту Феодосии в результате ракетной атаки был уничтожен БДК «Новочеркасск», а еще раньше, при схожих обстоятельствах, Черноморский флот лишился БДК «Саратов» в Бердянске. Кроме того, еще два Больших десантных корабля – «Минск» и «Оленегорский горняк» получили серьезные повреждения и до сих пор не вернулись в строй.

И если непосредственно на ход боевых действий потеря очередного десантного корабля, по мнению экспертов, вряд ли окажет влияние, так как вероятность крупной десантной операции со стороны России сегодня крайне невелика, тем не менее это еще больше ограничит возможности Черноморского флота и фактически закроет корабли в относительно безопасных бухтах, отдав Украине инициативу и пространство для маневра в Черном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя информацию, назвал это «большой победой Украины»:

«Они смогли оттеснить российский Черноморский флот и открыть коридор, поэтому теперь Украина может экспортировать зерно и другие товары на мировой рынок. Всего несколько месяцев назад мало кто верил, что это возможно, но сейчас фактически экспорт зерна из Украины происходит, несмотря на отсутствие соглашения с Россией. Это демонстрирует навыки и компетентность украинских вооруженных сил. Это в первую очередь результат их действий, их изобретательности, их навыков, их храбрости, но, конечно, также важна помощь и поддержка со стороны союзников по НАТО».

Помощь и поддержка, действительно, крайне важны. Несмотря на морские победы, Украине приходится сдерживать непрекращающиеся попытки российской армии переломить ситуацию на земле. Новый Главком ВСУ Александр Сырский отмечает тяжелую ситуацию на Авдеевском и Купянском направлении. Украинской армии может не хватить вооружений и боеприпасов, чтобы и дальше эффективно отражать, как выразился Сырский, «мясные штурмы».

Понимают это и союзники Киева. После того как американский Сенат все же сумел согласовать финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 млрд долларов, глава британского МИДа Дэвид Кэмерон обратился к Палате представителей с призывом без промедлений утвердить законопроект:

«Я думаю, нет ничего важнее, это не просто вопрос европейской безопасности, это вопрос глобальной безопасности. Путин думает, что сможет нас пересидеть, и мы собираемся доказать его неправоту. Британия объявила о своем пакете поддержки на следующий год. Европейский Союз объявил о своем пакете на следующий год. И я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах проголосовать за их пакет. Он абсолютно необходим для американской безопасности. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе».

В Белом доме также предупреждают конгрессменов: речь идет не только о помощи Украине или Израилю, но и об авторитете США.

«Если мы этого не сделаем, это будет сигналом не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на Соединенные Штаты нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на мировой арене. Что мы не можем выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, которые сегодня ведут действительно критические бои. Израиль борется буквально за свою жизнь, а украинцы еще и за свою демократию», – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

При этом в Москве опровергли информацию агентства Reuters о том, что Владимир Путин через ближневосточных посредников предлагал Вашингтону заморозить конфликт в Украине. Агентство, со ссылкой на источники в Кремле, отмечало, что российский президент был готов остановить боевые действия при условии, что уже занятые Москвой территории останутся под российским контролем. Впрочем, переговоры ни к чему не привели.

И хотя в Кремле отрицают подобные контакты, в своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин, к слову, предлагал США практически то же самое – сохранить нынешний статус-кво в Украине и договориться с Россией.

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