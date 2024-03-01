ПРАГА---Антигосударственные и антинациональные заявления некоторых отдельных членов правящей партии вызывают растерянность у электората внутри страны и вводят в заблуждение политиков за ее пределами, сказал на днях в интервью одному из оппозиционных грузинских телеканалов глава аналитического центра Geocase, адвокат Виктор Кипиани, в недавнем прошлом представлявший интересы экс-премьера Бидзины Иванишвили в споре со Швейцарским банком Credit Suisse. В рубрике Гость недели мы попросили Виктора Кипиани раскрыть смысл этих заявлений.

– Батоно Виктор, два дня назад в титрах, когда вы давали интервью ТВ «Пирвели», был заголовок «Бывший адвокат Бидзины Иванишвили открыл огонь по «Грузинской мечте». Хочу спросить: вот прямо так, черным по белому, – огонь и по «Грузинской мечте»?

– Знаете, мой ответ на этот вопрос очень короток и очень конкретен: это была чистая манипуляция со стороны конкретных журналистов. Поэтому даже комментировать нечего, потому что никаких оснований для такой искаженной интерпретации нет… Это была интерпретация со стороны медиа, а с моей стороны такой предпосылки, такого основания абсолютно нет.

– Да, я послушала интервью и, честно говоря, тоже особого «огня» не почувствовала…

В стране резко возросли определенные антигосударственные, скажем так, настроения или действия. Конечно, я не ассоциирую это с конкретной силой, с целой политической партией

– Я в общем плане говорил о том, о чем говорил. Если очень коротко, речь шла о недостатке политической культуры в грузинской среде, я сожалел именно об этом в моем комментарии. Да, я в том числе говорил о том, что в стране резко возросли определенные антигосударственные, скажем так, настроения или действия. Конечно, я не ассоциирую это с конкретной силой, с целой политической партией, но факт остается фактом, что эти факторы из информационной войны, гибридной войны стали очень отчетливо проявляться на фоне войны в Украине, на фоне предстоящих парламентских выборов, и мои замечания как раз были по этому поводу.

В то же время я отметил и еще раз повторюсь, что предстоящие выборы – это не просто выборы, это не просто формирование парламента Грузии, но это те выборы, которые предопределят развитие страны как внутри, так и на внешней арене. Поэтому это выборы принципиального значения. Я выразил свое согласие, скажем так, с заявлением президента Грузии, госпожой Саломе Зурабишвили, которая ту же мысль озвучила в отношении к выборам.

– Вы предвосхитили несколько моих вопросов, поэтому я позволю себе поставить их более конкретно. Вы сказали, что некоторые заявления отдельных политиков «Грузинской мечты» вызывают растерянность в электорате внутри государства и у политиков за его пределами, если я правильно вас цитирую, что эти заявления часто бывают антинациональными и антигосударственными. Кого вы имели в виду, и какие это заявления, можно конкретизировать?

Самое важное то, чтобы свою коммуникационную политику «Грузинская мечта» привела бы в должное соответствие с действующей Конституцией Грузии и преобладающими настроениями в грузинском обществе

– Я еще раз повторюсь, и спасибо, что вы мне напомнили: в ответ на вопрос журналиста, является ли это политикой «Грузинской мечты», – конечно, у меня абсолютно никаких оснований нет утверждать, что это, скажем так, политика, именно четкая политика «Грузинской мечты», хотя да, я посетовал на определенные высказывания, определенные замечания, определенные комментарии отдельных членов партии «Грузинская мечта», которые всегда оставляют желать лучшего. Желают оставлять лучшего в плане чего? В отношениях с нашими партнерами, да и в отношениях с электоратом, конечно, было бы желательно, чтобы отдельные замечания, отдельные высказывания шли бы, скажем так, впритык с декларированным внешнеполитическим курсом страны. Вот, наверное, так можно обозначить мой ответ, потому что определенная интерпретация, определенные действия или определенные комментарии еще раз вызывают разнобой, скажем так, между официально декларированной политикой «Грузинской мечты» и конкретными заявлениями отдельных лиц. Что касается имен и фамилий… Я думаю, что это сейчас не самое важное. Самое важное то, чтобы свою коммуникационную политику «Грузинская мечта» привела бы в должное соответствие с действующей Конституцией Грузии и преобладающими настроениями в грузинском обществе. Наверное, это самое главное.

– Батоно Виктор, вы публичный человек, и не будете, наверное, это отрицать. Вы себя больше позиционируете как юриста или как политика с ярко выраженными взглядами, позицией?

– Я себя позиционирую как гражданина этой страны, для которого небезразлично настоящее этой страны и будущее. Я не думаю, что я что-нибудь особенное говорю в этом плане, это позиция многих-многих наших сограждан, к счастью. Просто не выдумывая особо велосипеда, еще раз хочу заявить свое частное мнение по отношению к этому вопросу.

Теперь что касается предсказуемости развития страны, что касается институционального развития, что касается большей открытости, большей прозрачности, большей честности, скажем так, в отношениях этой страны с его партнерами и союзниками. Наверное, вот это пожелание общего характера, которое невозможно отнести лишь к одному человеку, или к десяти, или к сотням, или к тысячам, – это мнения, пожелания и позиции многих-многих тысяч граждан этой страны.

– Тогда почему сейчас прозвучало ваше интервью? Что-то изменилось в ваших политических взглядах или в отношении каких-либо персон в грузинской политике?

– Начну с того, что это интервью было спонтанного характера, оно было взято у меня в формате абсолютно другого мероприятия. Это раз. Во-вторых, что касается позиции, это не первый раз, когда я такую позицию озвучиваю. Я не думаю, что эта позиция чем-то особенным выделяется от позиции многих других, гораздо более уважаемых, влиятельных и значимых членов нашего общества. По крайней мере, замечу, что мое отношение к вопросам внутренней политики и к вопросам внешней политики было озвучено не раз, как в устном порядке, так и в письменном. Последние публикации мои касаются некоторых актуальных тем, особенно в институциональном развитии страны, в плане политической культуры, в плане цивилизованных диалогов, в плане ответственности политических партий к судьбе своей страны, и в плане позиционирования Грузии как в системе международной безопасности, так и в системе международных отношений, – и это интервью не было исключением. Оно как раз подпадает под контекст тех интервью, замечаний и оценок, которые я даю уже многие годы. Наверное, сегодня это просто стало, скажем так, более заметным, в силу ряда абсолютно других обстоятельств и причин, которыми очень часто, к сожалению, манипулируют или спекулируют те или иные средства массовой информации.

– Когда вы стали адвокатом Бидзины Иванишвили, вас в том числе привлекла его политика или просто это было чисто профессиональным сотрудничеством? Тогда почему вы стали бывшим адвокатом?

– Отсутствие способности или желания различать две абсолютно отличные друг от друга сферы: одна – общественная деятельность, а другая – профессиональная, юридическая деятельность, – к сожалению, это то ли сознательная ошибка, толи несознательная ошибка со стороны некоторых журналистских кругов, да и не только.

Наверное, возникло такое впечатление, что я был личным адвокатом. Да, в каком-то понимании так оно и было, я был основным контактным лицом с господином Иванишвили

Юридическая практика – это абсолютно другая тема, которая ничего общего не имеет с моей гражданской позицией. Я представлял не личного адвоката господина Иванишвили, я представлял ту фирму, у которой были контрактные, договорные обязательства и отношения с господином Иванишвили. Это следует очень конкретно подчеркнуть. Хотя фактом является и то, что в основном позицию по тому известному спору и правовым вопросам озвучивал я. Наверное, возникло такое впечатление, что я был личным адвокатом. Да, в каком-то понимании так оно и было, я был основным контактным лицом с господином Иванишвили, я был основным контактным лицом с грузинским обществом, да не только. Но еще раз повторюсь: раз мы следуем сейчас, скажем так, духу и букве не только этикета, но и регуляций, договорные отношения с господином Иванишвили были у конкретной фирмы.

Я не раз отмечал в грузинских медиа: для нас это были крайне интересные отношения, для меня лично и в профессиональном понимании, и в личном понимании. Это были довольно комплексные отношения, потому что господин Иванишвили – это очень интересный человек, интересная личность. Эти отношения не всегда давались легко, потому что сама тема и характер, так сказать, того спора предопределял сложные моменты, и это абсолютно нормальный, естественный рабочий процесс.

Как юридическая фирма, с абсолютным пониманием отнеслись к решению клиента, нашего бывшего клиента, в одностороннем порядке расторгнуть наши договорные отношения

Что касается того, что сегодня мы не являемся более юридическими советниками, в одном из моих интервью есть такое положение: клиент всегда прав. Я лично, конечно, с этим заявлением не согласен, но в то же время мы, как юридическая фирма, с абсолютным пониманием отнеслись к решению клиента, нашего бывшего клиента, в одностороннем порядке расторгнуть наши договорные отношения. Что касается более конкретных комментариев, более конкретных, скажем так, предпосылок или предположений о мотивации, – и здесь, наверное, стоит подчеркнуть эксклюзивную роль и привилегию клиента. Мы, исходя из норм профессиональной этики, исходя из норм личных отношений, конечно, комментировать наперед ничего не будем.

– Вернемся к выборам. Насколько осуществима такая, прямо скажем, мечта провести их более или менее свободными? У вас есть надежда, пусть даже как у просто гражданина, как вы сказали?

– Знаете, есть формальная составляющая, и мы просто обязаны провести эти выборы в надлежащей обстановке. Нашему слушателю известно о тех девяти положениях, исполнение которых должно послужить предпосылкой для открытия переговорного процесса о членстве Грузии в Евросоюзе. Не умаляя значения ни одного из этих положений и условий, проведение выборов, конечно, является, позволю себе заметить, самым важным, самым значимым условием. Так что это формальная составляющая, которая не оставляет нам какой-либо другой альтернативы в плане подхода или метода проведения выборов.

Та проблематика, которая сопутствует грузинской политической жизни, со всеми изъянами и со всеми противоречиями, конечно, у меня лично ожиданий и особого оптимизма в этом плане не оставляет

Что касается моего личного отношения… Вот вы упомянули «есть ли у вас надежда?» Ну, надежда, скажем так, в пределах разумного оптимизма или умеренного оптимизма, потому что та проблематика, которая сопутствует грузинской политической жизни, политическому процессу со всеми изъянами и со всеми противоречиями, конечно, у меня лично ожиданий и особого оптимизма в этом плане не оставляет. Но я очень надеюсь, хотел бы надеяться, что правящая партия, которая прежде всего ответственна за политический процесс, да и оппозиционные партии, которые не менее ответственны за правильное проведение выборов и за политическое будущее этой страны, – и за политическое, и за геополитическое будущее, – должным образом воспримут вот ту формальную обязанность, о которой мы говорили, и перенесут ее в практическую плоскость.

– Ваши заявления, когда вы говорите, что выборы во многом определят на последующие годы внутреннюю и внешнюю политику, больше адресованы к власти, оппозиции или электорату?

Главная ответственность лежит на правящей партии, как на главном политически ответственном лице, за правильное проведение выборов

– К каждым флангам, потому что, начнем с такого утверждения, наверное, для кого-то более теоретического характера, но политический процесс – это не только участие правящей партии, это участие, соучастие оппозиционного фланга, это один, единый процесс, в котором каждый участник имеет свою долю ответственности. Хотя говорить о равномерном распределении обязанностей, конечно, было бы в корне неверно. Главная ответственность лежит на правящей партии, как на главном политически ответственном лице, за правильное проведение выборов. Здесь, конечно, умалять, в кавычках или без кавычек, значимость правящей партии было бы нецелесообразно. Впритык к этой ответственности, к этой роли, свою долю ответственности имеют оппозиционные партии, но самое главное, свою значимую долю ответственности имеет грузинское общество, которое должно встать на должный уровень высоты, скажем так, в плане качества выборов и в плане обеспечения того качественного выбора, который, я надеюсь, общество будет в состоянии сделать, несмотря на существующую конъюнктуру.

– Батоно Виктор, многие СМИ в последнее время проводят параллели между вашей позицией и позицией президента Саломе Зурабишвили. Почему, откуда это? И интересно ваше мнение: вы видите место президента в грузинской политике после окончания ее срока?

– Начну с того, что имею личное удовольствие и привилегию быть знакомым с госпожой Зурабишвили, ценю ее вклад в развитие этой страны, в становление этой страны. Ценю ее деятельность на дипломатической арене, несмотря на суженные правомочия президента Грузии по действующей конституционной модели. Эта роль, скажем так, неписанного характера или морального, этического характера крайне важна и крайне значима не только внутри страны, но и во внешних отношениях.

Теперь касательно конкретного вашего вопроса: конечно, мне трудно говорить о конкретных намерениях госпожи Зурабишвили. Если мне память не изменяет, пару раз она отвечала на вопрос о досрочном прекращении президентских полномочий и ее непосредственном вовлечении в избирательную кампанию, на что, еще раз повторюсь, если я правильно помню, ее ответ был отрицательным. Что касается планов госпожи президента после истечения срока президентских полномочий, на этот счет мы конкретного ответа или конкретных предположений с ее стороны, по крайней мере, в открытом медиапространстве, пока еще не слышали.

– В Chatham House (британском Королевском институте международных отношений) на днях она сказала, что не собирается стать лидером оппозиции, – это последние новости…

– Да, да. Но это как раз впритык к тем заявлениям, которые она делала, что в ходе этого избирательного процесса входить в активную политическую жизнь, в активный политический процесс она не собирается, у нее таких планов и намерений нет.

– Когда вы перестали работать с Бидзиной Иванишвили, высказывалось предположение, что вы с головой можете уйти в политику. Вы думали об этом? Или будете продолжать только свою профессиональную деятельность?

Я не то, что собираюсь в политику, я нахожусь в политике. Я был в политике до того, как наша фирма была нанята господином Иванишвили

– Отвечу вам без красного словца: я не то, что собираюсь в политику, я нахожусь в политике. Я был в политике до того, как наша фирма была нанята господином Иванишвили. Просто мы должны различать, наверное, две вещи: быть в политике, будучи членом этого общества и гражданином, и реализуя те политические права и свободы, которые даны нам всем по Конституции, в то же время фиксируя свою общественную позицию и делясь своими суждениями, как в письменном виде, так и в устном виде, с грузинским и не только грузинским обществом, – все это для меня как раз является концептуальным понятием «быть в политике». Другой вопрос другого характера – насчет партийной политики. На данный момент таких намерений, планов у меня нет. Хотя я один раз в полушутку, в полусерьез сказал: никогда не говори никогда. И, конечно, сейчас зарекаться, что будет через несколько лет, через 5 или 10 лет, просто было бы несерьезно.

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