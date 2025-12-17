Мари Бьерре перечислила меры, необходимые для «возвращения Грузии на путь евроинтеграции»

Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Дании Мари Бьерре выступила в Европарламенте по ситуации в Грузии. Она заявила, что из-за действий грузинских властей процесс вступления Грузии в Европейский союз «фактически зашёл в тупик».

При этом Бьерре подчеркнула, что «двери ЕС остаются открытыми», если власти Грузии покажут, что действительно стремятся к членству.

В ходе дебатов в Европарламенте Мари Бьерре отметила, что позиция грузинского народа и его стремление быть частью Европы «последовательны и смелы».

«Несмотря на политическое давление, ограничения, запугивание и попытки сузить пространство для гражданского общества, многие проявили выдающуюся стойкость. ЕС, включая этот парламент, неоднократно выражал серьёзную обеспокоенность демократическим откатом в Грузии», — сказала она.

Бьерре заявляет, что обеспокоенность ЕС вызывает ухудшение верховенства закона, политически мотивированные задержания, давление на независимые СМИ и обстоятельства проведения муниципальных выборов 2025 года, а также «намеренная дезинформация и антиевропейский нарратив», распространяемые грузинским правительством. Она подчеркнула, что Грузия дистанцируется от форматов межпарламентского регионального сотрудничества «в то время, когда диалог особенно необходим».

«Грузия не приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи Евронеста в Ереване. Дискуссии в Совете подтверждают: действия грузинской власти не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата… К сожалению, Грузия явно откатывается назад по всем девяти приоритетам, выполнение которых было условием получения статуса кандидата. В результате процесс вступления Грузии в ЕС фактически вошёл в тупик. И так будет до тех пор, пока власти Грузии не продемонстрируют твёрдую приверженность изменить курс и вернуться на путь европейской интеграции», - заявила Бьерре.

Для этого, отмечает она, необходимо «освободить произвольно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство, принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в полном соответствии с основными принципами европейской интеграции и прекратить агрессивный антиевропейский нарратив».

«Однако хочу подчеркнуть: европейский путь Грузии остаётся открытым. Мы не выносим приговор. Мы предлагаем дорожную карту европейского будущего, соответствующую желанию большинства грузин. По прошествии года после начала протестов давайте отдавать должное тысячам грузин, студентам, журналистам, активистам и обычным гражданам, которые мирно борются за демократию. В ответ они столкнулись с насилием, запугиванием и несправедливыми задержаниями. Но они не капитулировали. Их смелость напоминает, что европейские ценности в Грузии живы», — заявила Мари Бьерре.

Дебаты прошли после того, как председательство Дании в Совете ЕС опубликовало выводы о расширении Евросоюза, включая раздел о Грузии. Документ получил поддержку 26 из 27 стран-членов, против выступила Венгрия.