Белорусские политзаключенные Мария Колесникова и Виктор Бабарико вышли на свободу

В Беларуси освободили политзаключенную, одного из лидеров протестов 2020 года Марию Колесникову и бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Также на свободу вышел лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Как пишет правозащитное движение «Весна», он провел в заключении 1613 дней.

Кроме того, по данным «Весны», в списке помилованных – адвокат Максим Знак, главный редактор белорусского портала TUT.BY Марина Золотова, правозащитник Валентин Стефанович и политолог Александр Федута.

Всего, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», который ведут сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко, авторитарный лидер Беларуси помиловал 123 заключенных, осужденных «за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность».

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Денис Кучинский сообщил, что все освобожденные политзаключенные «находятся в безопасности и за пределами Беларуси».

Среди освобожденных – пять граждан Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», – написал он в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению пресс-службы Лукашенко, решение об освобождении заключенных было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и в связи с отменой санкций против «Беларуськалия».

Об освобождении политзаключенных было объявлено после переговоров специального посланника президента США Джона Коула с Александром Лукашенко в Минске.