Вечером 12 декабря в Тбилиси зажгли главную новогоднюю ёлку. В этом году её установили не у здания парламента на проспекте Руставели, который уже более года остаётся центром ежедневных протестов, а на площади Республики.

Церемония зажжения ёлки прошла с музыкальным представлением. В мероприятии приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также другие лидеры «Грузинской мечты», в том числе грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Новогодний слоган этого года – «Город, наполненный добром».

Параллельно на проспекте Руставели продолжалась традиционная акция протеста. Часть демонстрантов собралась у памятника Шота Руставели. Участники принесли баннеры с надписями: «Город, наполненный политзаключёнными», «Город, наполненный коррупцией», «Город, наполненный пробками» и другими.

Это уже второй случай за последние годы, когда главную новогоднюю ёлку не зажигают на проспекте Руставели.

В декабре 2024 года ёлку установили у парламента на фоне масштабных протестов, однако без торжественного мероприятия – её зажгли 16 декабря. Тогда Каха Каладзе заявил, что «делается всё, чтобы помешать созданию праздничного настроения в столице».

В 2019–2024 годах главная ёлка традиционно устанавливалась перед зданием парламента.

В 2018 году ёлку также зажгли на площади Республики – на фоне протестов, которые тогда проходили у парламента. Акции продолжались несколько месяцев, их проводили Заза Саралидзе, отец убитого на улице Хорава подростка Датуны Саралидзе, и Малхаз Мачаликашвили, отец убитого в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили. За месяц до установки ёлки мэрия предупредила протестующих о необходимости сменить место акции. В итоге в том году ёлку зажгли 23 декабря на площади Республики.

В 2025 году на новогодние мероприятия из бюджета Тбилиси планируется потратить 8 280 000 лари. Как и в предыдущие годы, услуги будут закуплены без проведения тендера. Средства направят на обустройство культурных пространств, праздничные декорации, ледовый каток, концерты, «рождественскую ярмарку» и гала-концерт.