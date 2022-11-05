Бывший мэр Иркутска назначен российским замом главы Мариуполя

Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников назначен первым заместителем главы российской администрации Мариуполя в аннексированной Донецкой области Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Якутии Арсен Николаев, внимание на публикацию обратила редакция Сибирь.Реалии. Назначение проанонсировало также российское «Донецкое агентство новостей».

Заявляется, что чиновник будет заниматься вопросами восстановления города. Мариуполь был практически полностью разрушен при захвате российской армией. В октябре издание The Village публиковало созданный по заказу российских властей мастер-план восстановления города, из него следует, что довоенного населения Москва планирует добиться в нем к 2030 году.

В телеграме самого Бердникова информации о назначении нет. Он занимал должность первого вице-премьера правительства Якутии. Назначение на городской уровень выглядит как значительное понижение, обращает внимание «Сибирь.Реалии».

Москва заявила об аннексии четырех регионов Украины в октябре. С точки зрения российских законов, захваченные территории являются частью страны. Однако большая часть чиновников там назначается не из местных жителей. В сентябре издание «Проект» подсчитало, что более 90 процентов публичных госслужащих на захваченных территориях Украины назначают из России.

Против многих из них на родине возбуждены уголовные дела, а новая должность выглядит как способ избежать уголовного преследования, следует из материала.