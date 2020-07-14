Минздрав Монголии подтвердил смерть от бубонной чумы 15-летнего подростка

Минздрав Монголии утром 14 июля подтвердил смерть 15-летнего подростка от бубонной чумы: предположительно, юноша заразился от дикого сурка, употребив его мясо в пищу или разделав зараженное животное. Подросток жил в селе Тугруг в регионе Гоби-Алтай на юго-западе Монголии. В соседней с этим регионом области Ховд также было зафиксировано минимум два случая бубонной чумы, которую люди подхватили от сурков. Однако там больным повезло больше: их удалось вылечить.

"Анализы подтвердили, что он умер от чумы сурка", – ​подтвердили представители Министерства здравоохранения Монголии.

​Пятнадцать человек из первого круга контактов подростка и 11 человек его контактов второго уровня были отправлены в карантин, первой группе были превентивно выписаны антибиотики. О больных среди людей в карантине в Тугруге пока не сообщалось. Однако, чтобы сдержать распространение болезни, в шести районах региона Гоби-Алтай минимум на шесть дней карантина был введен комендантский час.

Минздрав Монголии еще раз предупредил всех жителей страны, что смертность от бубонной чумы сегодня оценивается в 4,9%, что делает ее "смертельным и очень опасным заболеванием".

"Запрещается трогать сурков, есть мясо сурка или охотиться, – еще раз подчеркнули представители ведомства. – Предупреждаем: нельзя есть мясо сурка: будет очень жаль, если заболевший человек не сможет вовремя получить медицинскую помощь и умрет по дороге в больницу".

Власти российской Тувы ранее также ​попросили жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, "проявить бдительность" из-за вспышки бубонной чумы: воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо, а также мясо крысы и верблюда. Кроме того, людям настоятельно советуют по возможности защищать себя от укусов насекомых: эта рекомендация связана с тем, что частым переносчиком бубонной чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов.

Власти Алтайского края из-за вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае также запретили в регионе охоту на сурков и начали патрулировать приграничные территории. О случаях бубонной чумы на территории России пока ничего не сообщалось.