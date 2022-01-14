CNN: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины

США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что эти боевики обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа против пророссийских сил в Донбассе.

Как отмечает CNN, обвинение перекликается с распространенным ранее в пятницу заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство. Украинская разведка в частности сообщала о возможной провокации против российских военных в Молдове.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на соответствующие данные разведки в ходе брифинга в четверг. «Наша разведка изучает информацию о том, что Россия создает основу для возможности сфабриковать повод к вторжению», - заявил Салливан, отметив, что такой сценарий уже наблюдался в 2014 году. «Они снова готовятся к этому, и у нас будут дополнительные подробности в последующие сутки», - добавил советник. Салливан при этом сказал, что американская разведка по-прежнему не может дать однозначного ответа на вопрос о том, начнет ли Россия вторжение или нет.

CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации одновременно передал, что США замечают и формирование у российской аудитории влиятельными игроками в Москве общественного мнения для вторжения – через рассказы об ухудшении прав человека в Украине и о растущей воинственности Киева.