Двое друзей президента России Владимира Путина, предприниматели Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры. Заявки не были одобрены контрразведывательной Полицией безопасности. Об этом рассказывается в материалах Финского агентства новостей и газеты «Илталехти».

По данным журналистов, заключение у полиции безопасности оба раза не стала запрашивать Миграционная служба. При этом в случае с Тимченко процесс был организован так, что контрразведка просто не успела подключиться к делу, пишет «Илталехти». По утверждению анонимного источника издания внутри Полиции безопасности, процесс рассмотрения заявки был организован так, что все, кто мог на него повлиять, находились в летних отпусках.

Ротенберг и Тимченко запросили гражданство Финляндии в 1998 году. Заявка первого была одобрено условно в 2002 году, бизнесмену для получения финского паспорта потребовалось отказаться от российского. Позднее он его восстановил.

Заявка Тимченко была рассмотрена «непревзойдённо быстро», отмечает Финское агентство новостей. Он получил паспорт уже в 1999 году. На момент подачи заявлений Тимченко, в отличие от Ротенберга, уже был богат и вёл совместный бизнес с другом главы Миграционной службы, отмечает агентство.

Эту должность тогда занимал Матти Саарелайнен. Контрразведка начинала расследование его роли в получении Тимченко гражданства, следует из материала «Илталехти». Но расследование не удалось закончить из-за его выхода чиновника на пенсию.