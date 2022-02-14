ЕСПЧ обязал Россию сообщать о здоровье Заремы Мусаевой

Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. Это утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ. В понедельник опубликован подробный доклад с выводами CIT, основанными на открытых источниках, прежде всего видео с перемещением военной техники.

Как утверждает CIT, речь идет не только о Сухопутных войсках ВС РФ, но и об авиации, флоте, а также Войсках национальной гвардии.

В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".

"Всё описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств" - пишет СIT. В сообщении отмечается, что если речь идёт о блефе, то есть Россия не планирует вторжения, то этот блеф "полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению".

В докладе нет оценки общей численности российских войск у границ с Украиной.

Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению - в частности, эксперты украинского Центра оборонных стратегий считают его сейчас маловероятным.

Ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже числа - например в публикации Spiegel говорилось о 16 февраля. В то же время, официальные лица подчёркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии ещё возможен.

Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.