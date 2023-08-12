Эйфелеву башню эвакуировали на три часа из-за угрозы взрыва

Эйфелеву башню закрыли на три часа из-за угрозы взрыва. Посетители были эвакуированы с трех этажей монумента и площади под ним. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Тревога была объявлена чуть позже полудня по парижскому времени (часа дня по Москве). Здание было оцеплено, в нем работали полицейские саперы. В 15:30 башня вновь была открыта для посещений, сообщили агентству представители Операционной компании Эйфелевой башни и полиции.

Подробности сообщения о взрыве, из-за которого была проведена эвакуация, неизвестны. В последний раз башня закрывалась из-за угрозы теракта в 2020 году, на два часа. Тогда, как и в этот раз, никаких следов взрывчатки найдено не было.