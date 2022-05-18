Гимнаст из РФ дисквалифицирован на год за букву Z на форме

Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила от соревнований на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Комиссия пришла к выводу, что 20-летний российский спортсмен нарушил устав Международной федерации гимнастики, её дисциплинарный и этический кодексы, а также технический регламент. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч франков.

Российский гимнаст имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.

На соревнованиях в Дохе (Катар) Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в "спецоперации" в Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – спортсмен из Казахстана Милад Карими.

После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.