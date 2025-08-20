Когда-то трамвай был неотъемлемой частью Тбилиси, но 19 лет назад его история оборвалась. Теперь власти столицы обещают вернуть его на улицы — с европейскими стандартами, новым маршрутом и амбициозными планами. Кто-то из горожан видит в проекте шанс разгрузить город, другие подозревают предвыборный пиар. Станет ли это началом новой эпохи тбилисского трамвая или очередной несбывшейся мечтой?

Возвращение

В Тбилиси снова заговорили о трамвае. За полтора месяца до выборов мэр столицы Каха Каладзе, который баллотируется на третий срок, объявил о масштабном транспортном проекте: трамвайная линия европейского стандарта соединит район Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе».

На заседании правительства Каладзе подчеркнул, что это первый в истории независимой Грузии проект, который будет реализован «на уровне современного европейского города».

«Сегодня мы объявляем тендер на проектирование и строительство линии. До этого уже проводилось исследование рынка, и у нас есть вся необходимая информация о том, что именно должно быть сделано и на каких участках», — анонсировал он.

По словам Каладзе, трамвай — оптимальный способ решить транспортную проблему быстрорастущего района Диди Дигоми.

«Он [трамвай] обладает высокой пропускной способностью, экологичен и экономически выгоден в долгосрочной перспективе по сравнению с другими видами наземного транспорта», — пояснил мэр столицы.

Диди Дигоми — один из самых динамично развивающихся «спальных» районов города. Хаотичная застройка началась здесь еще в 1980-х и продолжается до сих пор. Район практически полностью жилой, с минимальным количеством рабочих мест и учебных заведений. В час пик дороги оказываются буквально парализованными.

Еще в 1980-х годах городские власти планировали соединить Диди Дигоми с центром третьей линией метро, но проект так и не был реализован. Сейчас район обслуживается только частично выделенными автобусными полосами, которые уже не справляются с растущей нагрузкой.

Дискуссии о возвращении трамвая в Тбилиси ведутся уже много лет — не как об альтернативе метро, а как о дополнительном виде общественного транспорта, который сможет разгрузить город.

Сам Каха Каладзе ранее называл трамвай слишком дорогостоящим проектом, но в марте 2025 года впервые заявил о планах построить линию от Диди Дигоми до «Дидубе». Тогда он сообщил, что подготовка проекта займет около года, а в случае одобрения трамвай должен быть готов к 2028–2029 годам.

Маршрут

В соответствии с проектом, новая трамвайная линия протянется на 7,5 километра и будет включать 11 остановок. Маршрут пройдет по улице Мириан Мепе, аллее Агмашенебели и проспекту Григола Робакидзе, затем пересечет мост имени Шоты Шаликашвили и конечной остановкой будет станция метро «Дидубе». Каждый состав будет вмещать не менее 300 пассажиров, а для обслуживания линии планируется закупить 10 трамвайных поездов.

По информации транспортной компании Тбилиси, подрядчик, который возьмется за реализацию проекта, должен иметь за плечами как минимум три успешно завершенные линии и оборот не менее 50 миллионов долларов за период 2022–2024 гг.

Правда или обман?

Объявление о проекте вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Одни встретили новость о возвращении трамвая с энтузиазмом. Другие, напротив, усомнились в искренности намерений мэрии:

«Для придирчивых: разве что-то изменилось бы, если бы прошло 34 или 20 лет? Факт в том, что трамвайная линия в Тбилиси не строилась более 35 лет, и факт в том, что трамвай здесь крайне нужен и очень к месту»;

«10 лет назад развитие трамвая в Тбилиси казалось нам утопией, сегодня это стало реальностью. Проект крайне важен как с точки зрения транспортной инфраструктуры, так и с точки зрения динамики развития города. Тбилиси и вся Грузия развиваются быстрее, чем мы могли представить несколько лет назад»;

«Коррупционер» запускает новый телевизионно-пропагандистский проект — собирает голоса избирателей с помощью очередного ложного обещания!

Тбилиси нужны 15 новых станций метро в направлениях Диди Дигоми, Глдани, Варкетили и Лило».

Есть и те, кто отнесся к проекту с иронией: «Как же умно придумали — трамвай! У него ведь открытые остановки, значит с потолками проблем не будет».

Эта шутка отсылает к истории с аварией в метро. В 2018 году на станции «Варкетили» обрушился потолок, пострадали 14 человек. Основательную реконструкцию начали в декабре 2022 года. Летом станцию закрыли на 45 дней, обещали открыть в августе — но она до сих пор не работает.

В конце июля лидер партии «Лело» Алеко Элисашвили напомнил и о незавершенной реконструкции станции «Гурамишвили», обвинив партию «Грузинская мечта» в коррупции и пренебрежении безопасностью пассажиров. По его словам, на станции протекает крыша, и есть риск обрушения потолка.

От «конки» до современных проектов

История тбилисского трамвая началась в 1883 году, когда в городе появилась первая «конка» — конно-железная дорога, соединявшая площадь Воронцова с железнодорожным вокзалом, а затем и с площадью Свободы. В начале XX века «конка» уступила место электрическому трамваю, созданному бельгийской компанией. Это стало настоящим технологическим прорывом для Тбилиси и дало мощный толчок развитию городской транспортной сети.

К 1969 году протяженность трамвайных путей достигла 105 километров, а в 1974-м сеть была разделена на две ветви с планами дальнейшего расширения. Однако уже с 1989 года началось постепенное сокращение линий, и более чем вековая история тбилисского трамвая двинулась к своему завершению.

Точка в ней была поставлена 10 ноября 2006 года. Мэрия решила полностью отказаться от трамваев и троллейбусов в пользу автобусов. Официально это объясняли экономией: тарифы на электроэнергию росли, а обслуживание пассажиров было проще и дешевле. Тогда в Тбилиси работала лишь одна трамвайная линия протяженностью 3,5 километра.

Однако уже через четыре года, в ноябре 2010 года, власти заговорили о возвращении электротранспорта. На этот раз речь шла о частичной замене автобусов трамваями для повышения эффективности перевозок и разгрузки городских улиц. Тогдашний мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что восстановление трамвайной системы возможно в течение 3–4 лет и для этого сделан конкретный шаг.

«Мэрия Тбилиси работает с французской компанией «Systra Group», которая имеет большой опыт в планировании трамвайных систем в Париже… Начальные инвестиции для запуска трамвая составляют примерно 500 миллионов евро, но это долгосрочный проект, и затраты обязательно окупятся», — говорил мэр столицы.

Вместе с иностранными консультантами мэрия прорабатывала два маршрута по обеим сторонам набережной общей протяженностью 36 километров. В апреле 2012 года «Systra» представила результаты годовой работы: первая линия могла бы перевозить до 100 тысяч пассажиров в день. Планы предусматривали запуск первой линии в 2015–2016 годах.

Но в 2013 году после смены власти проект был отложен — сначала до 2017-го, а затем и вовсе пересмотрен. Рассматривались альтернативы: наземное метро или трамвай в направлении Рустави.

В октябре 2018 года уже новый мэр Каха Каладзе анонсировал строительство наземного метро от Самгори до Лило и аэропорта. Планировалось возвести восемь новых станций. Второй этап проекта предусматривал соединение Тбилиси с Рустави.

Для доработки проекта в 2019 году было привлечено австрийское консалтинговое агентство, но позднее инициатива была сочтена экономически неэффективной.

«В ближайшие 10 лет часть автобусов, которые у нас есть, будет достаточной, и необходимости в трамвае не возникнет. 18-метровые автобусы смогут перевозить тот пассажиропоток, который у нас есть, и его будет достаточно», — говорил в 2022 году грузинской службе Радио Свобода руководитель Агентства транспорта и городского развития Тбилиси.

Впрочем, попытки вернуть в Тбилиси трамвай предпринимались не раз, но ни один из проектов так и не был реализован. Власти, легитимность которой не признают оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, снова делают ставку на эту идею. Но объявление о новом проекте прозвучало накануне выборов, и теперь остается вопрос: станет ли трамвай реальностью и проектом десятилетия или же это окажется еще одним предвыборным обещанием, которое повторит судьбу всех предыдущих планов.

