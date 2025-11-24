Журналистам, адвокатам, прокурорам и другим участникам судебных процессов теперь могут запретить приносить с собой телефоны и ноутбуки в залы заседаний. Первый такой случай уже зафиксирован. Это ставит под угрозу возможность журналистов оперативно и точно освещать процессы, а адвокатов — эффективно защищать интересы своих клиентов. Юридическое сообщество говорит о возвращении к практике, бытовавшей до 2012 года — времени закрытых судов и тотального контроля.

Бумага и ручка

Уже год Тбилисский городской суд работает в режиме постоянной перегрузки. После начала проевропейских акций здесь рассматривают десятки дел, вызывающих высокий общественный интерес. Но по мере того, как внимание общества к судебным процессам растет, возможности освещать их, наоборот, стремительно сокращаются.

С 28 июня этого года вступили в силу поправки к Закону «Об общих судах», которые грузинский парламент принял в ускоренном порядке. Новые правила полностью запрещают фото-, видео- и аудиосъемку в зданиях судов. Исключение возможно только для «уполномоченных лиц», а СМИ могут получить разрешение лишь по специальному решению Высшего совета юстиции.

Журналисты смогли адаптироваться. Они делают репортажи в режиме реального времени: ведут текстовые лайв-блоги, отправляют коллегам уточнения онлайн, публикуют цитаты и детали процесса. Компьютер и телефон — их главные инструменты связи с редакцией.

Текстовый лайв-блог — это формат онлайн-трансляции событий в реальном времени с помощью текстовых записей, обычно с добавлением фото, цитат, видео или ссылок.

Но теперь и эти форматы оказываются под угрозой. В ближайшее время журналистам, возможно, придется перейти к блокноту и ручке.

В грузинских судах устанавливают шкафы с ячейками для хранения электронных устройств. В Тбилисском городском суде уже установили 960 таких отсеков.

Отметим, что этим летом вместе с поправками к закону «Об общих судах» была отменена и прежняя норма, защищавшая журналистов от изъятия электронных устройств. Теперь постановление Высшего совета юстиции (от 17 июля 2025 года) позволяет судебным приставам не допускать в зал любые устройства, которые «имеют или предположительно могут иметь» функцию записи.

Еще до принятия соответствующего закона представитель Омбудсмена на слушании юридического комитета предупреждала депутатов «Грузинской мечты»: отмена этой нормы означает фактическое возвращение к практике до 2012 года, когда работа прессы в судах была серьезно ограничена. Однако депутаты встретили эти предупреждения с раздраженным скепсисом.

«Вы думаете, что в судах будут изымать ноутбуки? Вы считаете, что публичное учреждение может делать все, что законом не запрещено?», — ответил тогда представитель партии власти Арчил Гордуладзе.

Оказалось, что может. Первый прецедент произошел в Зугдидском районном суде. Журналиста оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели» пустили на заседание только после того, как у него забрали телефон. Взамен предложили бумагу и ручку.

«Во время начала заседания судебный пристав сказал мне, что я должен оставить телефон. А также всех вокруг, кто стоял рядом мной. Я отдал телефон, мне сказали, что я могу потребовать ручку и блокнот. Это было целенаправленно, чтобы конкретно я не смог пронести телефон, но из-за этого всем присутствующим также запретили взять с собой телефоны», — рассказывает журналист Давид Сордия.

Помимо прямого ограничения журналистской работы, новая практика ставит и вопрос безопасности: передача электронных устройств в руки сотрудников суда на несколько часов может создавать потенциальную угрозу безопасности данных.

Порядок в суде или препятствие защите

Ограничения затронут не только журналистов, но и адвокатов, прокуроров и других участников процесса.

«Правило распространяется на всех», — заявляет член Высшего совета юстиции Димитрий Гвритишвили и добавляет, что ограничения необходимы для спокойной работы суда.

По его словам, ранее, несмотря на законодательный запрет, видеозаписи с заседаний часто распространялись без разрешения, что нарушало порядок.

«Рассматривая дело, суд должен быть сосредоточен на его юридической сути, а не отвлекаться на попытки отдельных заинтересованных лиц вывести процесс из равновесия или добиться прямой трансляции. В такие моменты суд вынужден тратить лишние усилия на локальные инциденты. Общество практически ежедневно наблюдало, что происходило во время процессов: в фойе, во дворе, перепалки с приставами и прочие эпизоды. Все это препятствовало нормальному правосудию», — говорит он.

Адвокаты видят ситуацию иначе и говорят, что новые правила напрямую мешают им защищать клиентов. Ираклий Чомахашвили был одним из первых адвокатов, кто опубликовал пост на эту тему в социальных сетях 10 ноября:

«Появилась непроверенная информация, что адвокатам и другим участникам процесса могут запретить проносить электронные устройства в суд. Хочу заранее предупредить: попытка изъять телефон у адвокатов не пройдет».

Он объясняет, почему ноутбуки и телефоны — не опция, а необходимость для стороны защиты. По словам Чомахашвили, материалы по уголовным и гражданским делам часто насчитывают десятки томов, которые невозможно принести в зал суда. Также неизвестно, кого приведет прокурор на допрос, и адвокатам нужно иметь доступ ко всем делам в цифровом формате.

«Никто не сможет работать с 40–50 томами прямо в зале суда. Все наши дела оцифрованы, и мы эффективно используем их на ноутбуке, а запрет на электронные устройства напрямую препятствует работе адвоката. Кроме того, иногда приходится находиться в суде часами. У адвокатов есть клиенты вне суда, особенно по уголовным делам, с которыми необходима регулярная связь, или другие процессы, где нужно уведомить секретаря судьи о задержке», — заявил он в интервью BMG.

Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани обратился в Высший совет юстиции за разъяснением. По его словам, «принятый летом 2025 года Грузинской мечтой» закон не может стать основанием для изъятия телефонов адвокатов.

«Хочу особо подчеркнуть, что электронные устройства (мобильные телефоны/ноутбуки), которые адвокаты используют в залах суда, являются необходимыми инструментами нашей профессиональной деятельности. Никогда не было случая, чтобы адвокат применял их для видеосъемки. Ассоциация адвокатов не допустит такого толкования закона или внедрения ошибочной практики, которые сделают невозможным полноценное осуществление нашей деятельности. Надеюсь, что в этом вопросе мы будем едины», — написал Асатиани в Facebook.

Представители прокуратуры также отмечают, что техника необходима им для работы, однако они готовы подчиняться установленным правилам.

«Секретность ради комфорта судей»

Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» считает ограничения незаконными и противоречащими гарантиям справедливого суда. НПО подчеркивает: «такое рвение к полной секретности судебных процессов» служат скорее «комфорту судей», рассматривающих дела политических заключенных.

«До сих пор открытость судебных процессов, а также последовательная работа медиа и присутствующих на заседаниях граждан позволяли обществу видеть критическое состояние судебной системы — ее правовые и моральные несоответствия, которые фактически превращают правосудие в Грузии в карикатуру его реального назначения. Поэтому столь широкое и непрозрачное толкование закона, предлагаемое Высшим советом юстиции и его членом Димитрием Гвритишвили, направлено на установление контроля над правами стороны защиты в судах, сводя к минимуму любой дискомфорт для судей и судебной власти», — говорится в заявлении НПО.

«Хартия журналистской этики» отмечает: новые правила лишат общество доступа к важной информации. Организация подчеркнула, что в судах Тбилиси проходят процессы высокого общественного интереса, и ухудшение условий работы СМИ негативно сказывается на прозрачности правосудия.

«Журналисты прилагают большие усилия, чтобы аудитория как можно меньше ощущала недостаток фото- и видеоконтента, а также звука в их репортажах. Сделать это с такой точностью и оперативностью они не смогут, если в залах суда им останется только право использовать ручку и бумагу», — говорится в заявлении Хартии.

«Коалиция по адвокатированию медиа» критикует влияние «Грузинской мечты» на судебную систему. По словам организации, так партия продолжает репрессивную политику против независимых СМИ:

«Судебная власть, которая должна быть гарантом справедливости, под влиянием «Грузинской мечты» превратилась в символ несправедливости, где закон больше не защищает, а преследует. Журналисты часто становятся объектами давления, преследования и насилия со стороны суда и «Грузинской мечты»».

Практики прошлого

Наблюдатели все чаще проводят исторические параллели, отмечая возвращение практики, существовавшей до 2012 года.

В августе 2007 года практически такой же законопроект, запрещающий съемку в залах суда, подписал экс-президент Михаил Саакашвили. Это случилось на фоне одного из самых резонансных дел в современной Грузии — об убийстве молодого банкира Сандро Гиргвлиани. Оппозиция того времени и семья погибшего утверждали, что к преступлению причастны высокопоставленные сотрудники МВД, и требовали наказания «заказчиков расправы». В ходе расследования и судебного процесса несколько полицейских признали виновными и получили тюремные сроки. В 2014 году экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили был признан виновным в сокрытии доказательств по делу Гиргвлиани с целью препятствовать установлению истины. Это резонансное дело тогда широко освещалось в СМИ.

Примечательно, что в 2007-м такие поправки в закон вызвали резкую критику со стороны омбудсмена Созара Субари. Сегодня же он возглавляет политическую партию «Сила народа» — «дочернюю» структуру «Грузинской мечты», которая вместе с властью выступила инициатором законопроектов, ограничивающих работу СМИ в судах. Впрочем, в 2013 году, с приходом к власти «Грузинской мечты», эти ограничения были отменены.

«Я сама была инициатором этих позитивных изменений. С 2013 года мы открыли суд для медиа и вернули необходимые элементы, обеспечивающие публичность процесса. Публичность связана с надежностью: суд — это не частная корпорация, чтобы закрываться и скрываться. Суд служит стране и народу, и люди должны ощущать, что дело ведется справедливо», — заявила руководитель «Дома правосудия» и экс-депутат «Грузинской мечты» Эка Беселия.

Повторное введение подобных мер спустя 12 лет вызывает у наблюдателей сомнения в справедливости судебной системы и воспринимается как попытка скрыть от общества важные детали.

