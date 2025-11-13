Медиакоалиция: судебная система «Мечты» продолжает создавать препятствия для СМИ

«Коалиция по адвокатированию медиа» выразила обеспокоенность установкой шкафов для хранения мобильных устройств в грузинских судах, что, по их словам, может быть использовано для введения дополнительных ограничений для журналистов.

«Судебная система «Грузинской мечты» продолжает репрессивную политику против независимых СМИ и создаёт дополнительные препятствия для журналистов, желающих полноценно освещать судебные процессы... Судебная власть, которая должна быть гарантом справедливости, превратилась в символ несправедливости под влиянием «Грузинской мечты» там, где закон больше не защищает, а преследует. Журналисты и активисты часто становятся мишенью давления, преследования и насилия со стороны суда и правящей партии», — говорится в заявлении.

Коалиция также утверждает, что в деле, связанном с директором изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзией Амаглобели, суд действует «как карательный орган».

«Ограничение для СМИ на освещение судебных заседаний не только грубо нарушает права журналистов, но и лишает общество возможности знать, как осуществляется правосудие», — заявили в коалиции.

Закон, принятый «Грузинской мечтой» в ускоренном порядке, и постановление Высшего совета юстиции, принятое на его основе, разрешают судебным приставам изымать у присутствующих на судебном заседании любые устройства, которые можно использовать для фото, видео или аудиозаписи.

Департамент общих судов уже закупил специальные шкафы с сотнями отделений для хранения предметов размером с мобильный телефон. Аналогичные шкафы, в которых в общей сложности 960 отделений, уже доставлены в Тбилисский городской суд. Возможность видеосъемки запрещена спорным законом, принятым парламентом в ускоренном порядке.

Для СМИ единственным средством передачи информации из суда остаются ноутбуки и мобильные телефоны, с помощью которых они ведут live-блоги. В случае запрета на пронос электронных устройств в зал суда это станет невозможным.