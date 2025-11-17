Грузинские власти сообщают о намерении совместно с компанией Объединенных Арабских Эмиратов построить многофункциональные комплексы в Тбилиси и Гонио. Критики указывают на невыгодную для грузинского государства сделку, а также на то, что, вероятно, среднестатистический гражданин Грузии не сможет позволить себе приобрести недвижимость в таком городе и она, скорее всего, будет рассчитана на иностранцев. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что об этом думают пользователи социальных сетей.

Что вы думаете об этой сделке?

Гоча: «Насколько Грузии необходимы такие контракты, я не знаю. Я считаю, что в стране много городов, которые в первую очередь нужно восстановить, в их числе и Тбилиси, а только после этого думать новых проектах. В данном случае «Грузинская мечта» думает о миллиардах, которые сможет положить себе в карман, а не о будущем государства. Граждане не могут позволить себе приобрести недвижимость в нашей стране, конечно же, новые комплексы будут еще более недоступны для нас, поэтому я согласен с теми, кто говорит, что это будут городки для иностранцев. Граждане Грузии продолжают нищать, в то время как «Мечта» думает об одном – как создать (благоприятные) условия для иностранцев».

Като: «С одной стороны, я думаю, что это хорошо - если на «богом забытых местах» будет построена красивая инфраструктура. Благодаря этому Тбилиси хоть немного освободится от людей. Но я всё же смотрю на всё это с сомнением, поскольку не думаю, что многие наши граждане смогут приобрести там недвижимость, поскольку это явно будет не дешевое удовольствие. Соответственно, выходит, что это делается, в основном, для иностранцев, что неправильно для маленькой страны».

Ника: «Я не особо разбираюсь в этом вопросе. Я слышал, что какая-то арабская компания планирует строить у нас небольшие города, слышал, что «Грузинская мечта» не раскрывает полностью условий сделки и больше ничего. Если условия не раскрывают, то и сказать об этом сложно будет что-либо. Однако сам факт сокрытия подобной информации уже указывает на что-то, что не соответствует интересам Грузии. Кобахидзе и его команда, в основном мыслят, как бизнесмены – для них личная выгода всегда важнее приоритетов государства и народа, поэтому я сомневаюсь, что эта сделка может быть каким-либо образом выгодна для нас».

Сулхан: «В стране, которая не идёт в Евросоюз, власти которой желают дружить только с Китаем, Россией и арабскими странами, вполне логично строительство городов для арабских шейхов. Дороги, мосты и порты «Грузинская мечта» отдает Китаю, стратегически важные объекты РФ, а новые города - Объединенным Арабским Эмиратам. Гражданам Грузии же остается только наблюдать за этим, и с надеждой на то, что где-то жить будет лучше, уезжать из страны. В общем, план «Мечты» по опустошению страны от грузин идет полным ходом. Нам прямо говорят: ваше место не здесь».

Кристина: «Естественно, Грузии не нужны на данном этапе никакие новые города, тем более, которые не будут принадлежать нашему государству, а компании из ОАЭ. Такое ощущение, как будто в стране других проблем нет. Народ живет за чертой бедности, зарплаты и пенсии самые низкие в регионе, экономика уничтожена, а они город строить собираются. Для кого? Кому сейчас это нужно? Явно не народу. «Грузинская мечта» нас обманывает, когда заявляет, что это – хорошо для экономики».

Тариэл: «Я думаю, нам нужно больше конкретики. Оппозиция подняла панику, будто власти продают территории страны арабам, а власти никак не отвечают на это. Я понимаю, что в инвестициях в государство ничего плохого быть не может, но не все это видят, и «Грузинская мечта» просто могла бы предоставить больше подробностей, чтобы не было спекуляций на эту тему. Пусть всё раскроют и объяснят, чтобы всё было понятно».

Вано: «Думаю, что сегодня Грузия не испытывает необходимости в новых поселениях. В стране много мест, которые можно и нужно благоустроить и которые смогут приносить огромный доход стране, даже в сфере туризма. Все пытаются селиться в столице или где-нибудь поближе к Тбилиси, поскольку это одно из немногих мест в стране, где есть цивилизация. Так не лучше развить те города и села, из которых сейчас бегут люди, а не строить новые комплексы возле уже и так развитых городов? Кроме того, я не понимаю, почему этот процесс проходит так непрозрачно».

