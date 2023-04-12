В Чечне задержан предполагаемый член вооруженного подполья

Власти Чечни отчитались о задержании в селе Гвардейское предполагаемого члена вооруженного подполья. При этом чеченские оппозиционные телеграм-каналы сообщили о перестрелке с силовиками и ранении местной жительницы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании в Гвардейском якобы вооруженного боевика, который скрывался в одном из домов. Пост он сопроводил видео, на котором бегущего человека окружают силовики. Изначально в рассылках в мессенджерах местные жители сообщали о четверых предполагаемых боевиках.

Задержанный – уроженец Ингушетии Микаил Мошхоев, пишет со ссылкой на свои источники оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. При этом российские госсми сообщали о задержании Мошхоева еще 9 апреля. По сведениям 1ADAT, во время перестрелки были ранены несколько чеченских силовиков. Канал также пишет о пострадавшей 50-летней жительнице Гвардейского.

Кадыров в своей публикации отверг информацию о перестрелке и заявил, что «спецоперация завершилась в считанные минуты». О личности задержанного он не сказал ничего, добавив лишь, что это человек «из соседнего региона». В следующем видео он заявил о том, что задержанный попал в Чечню из Ингушетии и имел отношение к тем, кто ранее совершил нападение на полицию в Малгобекском районе соседней республики.

Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на свой источник указывает, что задержанный признался в помощи людям, которых обвинили в нападении на полицейских.

Село Гвардейское находится в пятидесяти километрах от Малгобекского района Ингушетии, где вечером 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и скрылись. Тогда в этом районе был введен режим контртеррористической операции. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. 1ADAT сообщал о стянутой в Гвардейское военной технике.