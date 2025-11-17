Российские СМИ выходят с новостными заголовками: «Грузия отказалась от Южной Осетии». Все потому, что спустя 18 лет после создания экс-президентом Михаилом Саакашвили временной администрации Южной Осетии, партия «Грузинская мечта» решила ее упразднить.

Грузинский спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге заявил, что в 2006 году власти «Единого национального движения» провели «неконституционные выборы», в результате которых «был объявлен так называемый президент Южной Осетии и сформировано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии».

«Этим шагом тогдашняя власть косвенно придала легитимность сепаратистским процессам, что было очевидным и тяжелым предательством государственных интересов Грузии. <...>. Это решение искусственно восстановило административные границы автономной области Южная Осетия, упраздненной в 1990 году, что впоследствии стало одним из благоприятных обстоятельств для российской военной агрессии 2008 года и оккупации исторического региона Грузии — Самачабло», — сказал Папуашвили.

12 ноября 2006 года в Южной Осетии вместе с референдумом о независимости прошли параллельные выборы президента: с одной стороны, выборы, поддерживаемые Россией, где победу одержал Эдуард Кокойты; с другой — альтернативные выборы, организованные Центральной избирательной комиссией в селе Эредви, на которых победил кандидат Дмитрий Санакоев. Эти два голосования проводились одновременно, но на разных территориях. Москва осудила так называемые альтернативные выборы как попытку Тбилиси создать «альтернативное правительство» Южной Осетии.

Позже, именно на основании этих выборов указом Михаила Саакашвили была создана временная администрация Южной Осетии в мае 2007 года. Ее возглавил бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Дмитрий Санакоев. Администрация располагалась в селе Курта Цхинвальского региона, а после августовской войны 2008 года переехала в Тбилиси. В 2022 году Санакоев ушел в отставку, руководителем стал Тамаз Бестаев. Финансирование структуры осуществлялось из бюджета Грузии.

По мнению нынешних властей, «единственной легитимно избранной и действующей властью в Цхинвальском регионе» являются муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигва и Эредви, которые были избраны в 2006.

«И таким образом — единственным законным продолжением правовой и конституционной системы Грузии», — пояснил на брифинге Папуашвили.

В 2006 году указанные муниципалитеты были избраны на основе грузинского законодательства на муниципальных выборах еще до войны. То есть они представляют собой структуру самоуправления Грузии.

«Они были выбраны на месте в то время, когда мы эти территории еще контролировали. Потом они были изгнаны, и сегодня они находятся в изгнании как легитимные структуры», —поясняет конфликтолог Зураб Бендианишвили.

В правящей партии также подчеркивают, что даже косвенное упоминание термина «Южная Осетия» расходится с официальной линией на ее непризнание — принципом, который, как подчеркивают в «Грузинской мечте», они стремятся последовательно укреплять.

«Никакой «Южной Осетии» в грузинском правовом или политическом пространстве не существует», —сказал спикер парламента.

Разговоры о ликвидации администрации велись еще в 2015 году, но инициатива тогда не получила продолжения. В октябре 2025 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе вновь поднял вопрос на фоне работы временной следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. По его словам, с 2006 года, предыдущие власти целенаправленно вели процессы, которые завершились августовской войной. В числе этих процессов — создание временной администрации.

«На основе действий, запланированных режимом Саакашвили, в 2006 году были проведены альтернативные, сепаратистские выборы. Тогда де-факто президентом был Кокойты, а власти Грузии, режим Саакашвили, организовали в Цхинвальском регионе альтернативные выборы, на которых избрали неконституционного «президента Южной Осетии». То есть именно грузинское правительство организовало выборы «президента Южной Осетии». Разве это не предательство? Тогда никакой Южной Осетии не существовало – этот регион был упразднен, такое название не признавалось нашим государством, и, тем более, как можно было говорить о «президенте»?», — заявил премьер, имея в виду избрание Дмитрия Санакоева.

«В 2007 году последовало создание временной администрации – не только «президента», но и «правительства», у руководителей этой структуры появились «министерские» должности и т. д.», — добавил Кобахидзе.

«Эхо Кавказа» обратилось к Дмитрию Санакоеву за комментарием, но он коротко ответил: «Не сегодня».

Конфликтолог и экс-министр по вопросам примирения Паата Закареишвили считает решение логичным, особенно после работы комиссии Цулукиани. По его словам, структура, изначально созданная «на болоте», должна была быть упразднена давно, еще с приходом «Мечты» ко власти, но последняя этого не сделала.

«В отличие от абхазской структуры, эта была создана искусственно. На территории Южной Осетии проводились выборы, которые были незаконными и не соответствовали законодательству Грузии. Почему-то решили параллельно провести еще какие-то квазивыборы, не имеющие отношения ни к конституции, ни к закону. Это само по себе было нарушением. Фактически прошло два незаконных голосования: одно — в Цхинвали, другое — за пределами Цхинвали. В дальнейшем у этого органа не было никакой легитимации», — говорит Закареишвили.

Зураб Бендианишвили подчеркивает, что созданная структура изначально имела временный характер.

«Это отражено уже в ее названии — «Администрация временной административно-территориальной единицы». Она предназначалась для управления территорией, однако после утраты контроля над этой территорией необходимость в таком органе фактически исчезла. Эта мера потеряла смысл, потому что мы не могли проводить там эффективный контроль», — говорит конфликтолог.

По мнению экс-министра Пааты Закареишвили, ключевым является то, что власти фактически пытаются уничтожить само название «Южная Осетия». И это своеобразный сигнал для России.

«России, конечно, подается сигнал: что хотите, то и делайте — и в Абхазии, и в Южной Осетии. Меня [Тбилиси] это не касается. Я разрываю все свои связи с осетинской стороной. Я делаю все, чтобы они со мной не разговаривали. Вот что говорит Тбилиси этим».

Закареишвили уверен, что это может существенно осложнить перспективы любого будущего диалога Тбилиси и Цхинвали.

«Для меня это более важно, потому что термин Южная Осетия фигурирует не только в документах, связанных с созданием этой структуры. Он упоминается в решениях Гаагского суда, в решениях Страсбургского суда, в шестипунктном плане урегулирования Медведева-Саркози, в меморандуме Жвания — Кокойты 2004 года, во всех документах, созданных после Дагомысского соглашения 1992 года. Только в грузинских официальных документах это название отсутствует.

Соответственно, уничтожая этот термин, мы закрываем доступ к теме Южной Осетии. А никто с тобой не сядет за стол переговоров. Это, как мне кажется, очень продуманный вред: попытка исключить и уничтожить любую платформу для решения грузино-осетинского конфликта. Это либо огромная глупость, либо сознательный вред — уничтожить все, на что можно было бы опереться при создании хотя бы минимально жизнеспособного контекста переговоров с осетинской стороной», — говорит конфликтолог.

Не исключает он и аналогичные шаги в отношении Абхазии, но отмечает, что объяснить их будет гораздо сложнее, ведь абхазская администрация имеет иной историко-политический фундамент.

«В Абхазии у нас есть автономная республика, администрация. Но она была сформирована на выборах 1991 года. Тогда народным волеизъявлением был избран Верховный Совет Абхазской Автономной Республики, и именно те депутаты, которые были избраны тогда, формально существуют и сегодня. Конечно, их легитимность уже не имеет юридической силы, но она сохраняет политическую силу. И это понятно, потому что когда-то, в 1991 году, все было создано на законных основаниях.

С тех пор многое изменилось, в том числе была принята новая конституция. Но если ты хочешь сохранять подобную организацию, у тебя хотя бы остается политическая основа, точка опоры. Хотя и ее тоже, конечно, могут упразднить, но объяснить это будет гораздо сложнее», — говорит Закареишвили.

Бывшая замглавы Совбеза Теона Акубардия также предполагает, что по логике «Грузинской мечты» может быть ликвидировано и правительство Абхазии. По ее мнению, страна рискует остаться «только с марионеточным «режимом» оккупированного Цхинвали», что в перспективе может привести к распаду Грузии «на три государства под контролем России».

«C 2012 года до прошлого года это не создавало проблем для режима — пока власть не повернулась в сторону России и не начала выполнять российский заговор против территориальной целостности Грузии», — написала она в Facebook.

В Цхинвали не промолчали и сразу отреагировали на инициативу «Грузинской мечты». В заявлении Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия раскритиковали риторику лидеров партии, в частности, слова Шалвы Папуашвили о том, что действия предыдущей грузинской власти «косвенно легитимировали сепаратистские процессы» и предали «государственные интересы» страны.

«Как показывает практика, подходы и риторика грузинского руководства в отношении Южной Осетии за последние годы не претерпели существенных изменений. Несмотря на некоторую примиренческую тональность, исходившую от Тбилиси, вновь констатируем использование в официальной повестке деструктивной терминологии и оценочных суждений времен Гамсахурдия и Саакашвили, обвинений в «российской оккупации» и т.д. Очевидно, что данная ситуация является отражением острой внутриполитической борьбы в Грузии», — говорится в заявлении.

В Цхинвали призывают грузинские власти к «восприятию политической действительности, которая сложилась после августа 2008 года».



