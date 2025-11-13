Министерство иностранных дел России по итогам 65-го раунда Женевских дискуссий вновь призвало Грузию подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы с самопровозглашёнными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Переговоры состоялись 11–12 ноября.

В Москве считают, что оформление такого договора «стало бы, в частности, практическим воплощением звучащей из Тбилиси примиренческой риторики в отношении абхазского и югоосетинского народов»:

«Актуальность такого шага возрастает на фоне подстрекательских призывов извне к Грузии вернуть с помощью военной силы «отколовшиеся регионы», а также неприкрытых планов по «освоению» этого государства со стороны НАТО, включая проведение на его территории учений и других военно-тренировочных мероприятий альянса».

В МИД РФ вновь раскритиковали «крайне политизированную, игнорирующую геополитические реалии резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещённым лицам и беженцам». В Москве считают, что обсуждение этой темы на других площадках без участия представителей Сухуми и Цхинвали «делает невозможным её рассмотрение в формате Женевских дискуссий».

Москва в очередной раз указала на необходимость переноса дискуссий из Женевы «в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место». Организация Объединённых Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский союз (ЕС) и Грузия выступают против этой инициативы.

Делегацию России на переговорах возглавлял постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Заявление МИД Грузии

Грузинскую делегацию в Женеве возглавлял заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. По информации ведомства, в ходе переговоров грузинская сторона «сделала основной акцент на ключевых вопросах повестки Женевских международных переговоров – таких как необходимость полного выполнения Россией международных обязательств, взятых в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключённым при посредничестве Европейского союза, а также обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома вынужденно перемещённых лиц и беженцев с оккупированных территорий».

«Грузинская сторона резко подняла вопрос о тяжёлой ситуации в оккупированных регионах в сфере безопасности, гуманитарной обстановки и прав человека, а также о деструктивных действиях оккупационных режимов. Была выражена обеспокоенность по поводу недавних шагов, таких как незаконное, в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, возобновление работы аэропорта в Сухуми, начало регулярных авиарейсов, а также запуск железнодорожного и морского пассажирского сообщения между Россией и Сухуми», – говорится в заявлении.

По информации Тбилиси, «представители России и её оккупационных режимов, как и в предыдущие разы, покинули переговорный стол при обсуждении одного из ключевых пунктов повестки – возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев в свои дома».

Позиция Сухуми

Самопровозглашённую республику Абхазия на переговорах впервые представлял глава МИД Олег Барциц. Абхазская делегация, по его словам, «в полной мере донесла до внимания всех участников дискуссий свою твёрдую позицию по ситуации в области безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа».

Барциц подчеркнул, что главная цель – подписание соглашения о неприменении военной силы.

«Попытки Грузии игнорировать новые реалии, сложившиеся в регионе, а именно существование двух соседних государств – Абхазии и Южной Осетии, абсолютно бесперспективны. С этим тезисом согласны и российская, и югоосетинская делегации. Я убеждён, что мы сегодня сделали ещё один шаг в направлении создания этого важного и влияющего на жизнь многих людей документа», – отметил Барциц.

Встречи в Гали и делимитация

В МИД РФ отметили «относительное спокойствие на земле», указав, что дальнейшей стабилизации ситуации могло бы способствовать возобновление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали, а также «начало делимитации государственных границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией».

Что касается позиции Тбилиси, согласно заявлению грузинского МИДа, «было подчеркнуто значение восстановления МПРИ в Гали без каких-либо предварительных условий и проведения заседаний данного механизма в Гали и Эргнети на регулярной основе, в соответствии с его основополагающими принципами».

Встречи МПРИ в Гали были прекращены по решению Сухуми в 2012 году и возобновлены в 2016-м после убийства вынужденного переселенца из Абхазии Гиги Отхозория. Однако впоследствии они вновь прервались. Причиной стал спор о порядке пересечения Ингурского моста: грузинская сторона настаивала на использовании внутренних паспортов, тогда как абхазская требовала предъявлять загранпаспорта. «Эхо Кавказа» ранее сообщало о предложении абхазской стороны проводить встречи на одном из островов в реке Ингури, в так называемой нейтральной зоне. Грузинская сторона это предложение не комментировала.

По вопросу делимитации де-факто границ грузинские власти ранее заявляли, что он может обсуждаться лишь после деоккупации страны.

Очередной, 66-й раунд Женевских дискуссий должен пройти в марте 2026 года.

