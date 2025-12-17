Кремль не согласился с идеей рождественского перемирия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна на так называемое рождественское перемирие в Украине. Его слова приводят российские агентства.

«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны, – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. – Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц 15 декабря предложил объявить перемирие на Рождество и новогодние праздники. «Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я, как президент, безусловно, поддерживаю такую идею», – сказал Зеленский, добавив, что это зависит от политической воли России. Ранее Украина выразила согласие на полное прекращение огня без предварительных условий - Россия эту идею отвергла.

15 декабря в Берлине завершились переговоры с участием Зеленского и спецпосланников президента США – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Американская делегация, по данным Bloomberg и других СМИ, заявила, что достигнут консенсус примерно по 90% вопросов, связанных с мирной инициативой США. В частности представители Украины дали понять, что достигнут прогресс по вопросу о гарантиях безопасности. Дональд Трамп заявил, что «сейчас мы ближе к цели [заключению соглашения], чем когда-либо». Песков сказал, что Россия «пока не получала» информацию об итогах переговоров, которые прошли между США, Украиной и Европой.

В 2023 году Путин после обращения патриарха РПЦ Кирилла поручил Минобороны России ввести на православное Рождество - с 6 января до 7 января - режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. В Украине это назвали тогда «циничной ловушкой и элементом пропаганды», отмечает «Настоящее Время». В 2024 и 2025 годах о каком-либо рождественском перемирии не сообщалось.