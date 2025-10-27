«Лукойл» продаст зарубежные активы из-за санкций США

Российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что намерена продать зарубежные активы из-за введения против неё блокирующих санкций. Продажа будет осуществляться с разрешения США, говорится в сообщении компании.

«Лукойл» владеет трейдером со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, долей в НПЗ в Нидерландах, сетью из почти 2,5 тысячи автозаправок в различных странах, в том числе в Евросоюзе, Грузии, балканских странах. Также компании принадлежит предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа, и она участвует в проектах добычи в Казахстане, Узбекистане, Конго и Мексике.

Вашингтон включил «Лукойл», «Роснефть» и ряд их дочерних структур в блокирующий санкционный список 22 октября. Сделки с компаниями разрешены до 21 ноября. Вырученные от них средства должны переводиться на замороженные счета.

Первая автозаправочная станция «Лукойла» в Грузии открылась в 2002 году. В настоящее время сеть насчитывает более 60 станций и около 500 сотрудников, работающих почти во всех регионах страны.