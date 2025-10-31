Премьер-министр Ираклий Кобахидзе со своей партией «Грузинская мечта» намерен оставаться у власти до 2030 года, а, возможно, и дольше. Он рассчитывает, что к тому времени сменится руководство в структурах ЕС, и страна под его началом, возможно, войдёт в Европейский союз. Поэтому он не намерен концентрироваться на ближайшем будущем, когда 4 ноября станет известен ответ Еврокомиссии по вопросу отмены безвизового режима Грузии с ЕС из-за невыполнения ключевых рекомендаций и стандартов этой европейской организации.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сегодня необычно долго общался с журналистами, ещё раз напомнив, что его правительство следует национальным интересам, а не планам ЕС вернуть к власти «Нацдвижение».

Шокирующий многих коррупционный скандал в Грузии, сопровождавшийся серией обысков и арестов бывших высокопоставленных чиновников, для премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал лишь доказательством того, что правительство «Грузинской мечты» под его началом ведёт правильную антикоррупционную политику. Он обещает быть верным поставленной цели – «войти в тройку лидеров европейских стран по низкому уровню коррупции».

И по другим ключевым для грузинской демократии вопросам у премьер-министра чёткие позиции, хотя они и не совпадают с мнением прозападной части общества и партнёров из ЕС. Но, как стало ясно из разговора с журналистами, это его мало волнует.

Конституционный иск парламентского большинства «Грузинской мечты» о запрете трёх ведущих прозападных оппозиционных сил – «Нацдвижения», «Ахали» и «Лело» – Кобахидзе считает правильным и полезным для страны. Однако его ответ на вопрос, почему в этом списке не оказалась партия бывшего соратника экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», у многих оставил ощущение предвзятости истца:

«С правовой точки зрения партия Гахария спасла себя. Потому что в иске основным положением указан саботаж. Партия вышла из режима саботажа, поскольку вошла в парламент, – так он, Гахария, спас свою партию от попадания в иск о запрете. Если бы «Лело» в своё время вошла в парламент и не аннулировала партийный избирательный список, нам пришлось бы исключить её из иска. Но она осталась в режиме саботажа и, таким образом, попала в иск».

Такая снисходительность никак не распространяется на «Нацдвижение», следует из других ответов премьер-министра на вопросы журналистов – в том числе и тех, что касались отношений власти «Грузинской мечты» с ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 4 ноября рассмотрит вопрос о выполнении Грузией обязательств, и, возможно, из-за позиции правящей силы страна потеряет безвизовый режим.

«Что вы ожидаете, каким будет отчёт Еврокомиссии по политике расширения? Берёте ли вы ответственность на себя за возможные негативные последствия?», – спросили журналисты.

«Мы берём ответственность за защиту наших национальных интересов», – ответил Кобахидзе, напомнив, что ЕС изначально был предвзят к грузинским властям, ещё до того, как правительство 28 ноября прошлого года объявило о приостановке диалога по вхождению Грузии в ЕС.

По его словам, негативная реакция на принятие так называемого «российского закона» об иноагентах на самом деле была вызвана провалом плана Брюсселя. Кобахидзе утверждает, что этот закон на деле является законом «о прозрачности революции», которую планировало «Нацдвижение».

«Мы ждём 2030 год и надеемся, что до того времени изменятся подходы в европейской бюрократии. В таком случае для Грузии будет полезным вхождение в Евросоюз. Тогда изменится и отношение, например, к возвращению «Нацдвижения» к власти, и то, что они говорили о судебной реформе – в этом тоже подразумевалось возвращение контроля над судебной системой в руки «Нацдвижения». Вот такие условия они нам выдвигали. Если изменятся подходы – поменяются и условия».

Но не изменится отношение «Грузинской мечты» к «Нацдвижению» и другим нежелательным для власти партиям – об этом чётко заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, исключив предположение, что, запрещая эти партии, власть готовится к внеочередным парламентским выборам, которых уже более года требуют прозападная часть общества и оппозиция.

«Исключено. Парламентские выборы пройдут в октябре 2028 года», – заверил Кобахидзе.

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне, отметая критику европейских партнёров по поводу конституционного иска о запрете оппозиционных партий, уверял журналистов, что его партия с успехом проведёт плановые выборы не только в 2028, но и в 2032 году.

Симптомом того, что у «Грузинской мечты» очень далеко идущие планы по сохранению власти, для многих стало намерение премьер-министра Ираклия Кобахидзе разработать стратегический план развития Грузии до 2035 года.

Оппозиция убеждена, что власть готовится к установлению диктатуры. Они готовы принять вызов и бороться до конца. Об этом заявила, в частности, один из лидеров «Нацдвижения» Анна Цитлидзе:

«В Грузии российский оккупационный режим планирует запретить самую большую прозападную партию – «Единое национальное движение» – и другие коалиции. Для нас не имеет никакого значения, какое решение примет Конституционный суд. [Спикер парламента] Шалва Папуашвили и «Грузинская мечта» могут свернуть свой конституционный иск в трубочку, а куда направить – сами лучше знают. Наша партия продолжит свою деятельность в любом формате. Мы также будем представлены и в Конституционном суде во время процесса – об этом партия сообщит позже».

На всех платформах, в том числе и в ЕСПЧ, намерены противостоять этим планам власти и в партии «Сильная Грузия – Лело». Её представитель Тазо Датунашвили пояснил, чем чреват этот иск:

«Запретят в итоге «Лело» или нет – этот процесс и эти законы в целом направлены на узаконение диктатуры и противоречат Конституции Грузии».

Оппоненты и критики власти рассчитывают, что правящую силу могут остановить только ужесточение западных санкций в отношении лидеров «Грузинской мечты» во главе с её основателем Бидзиной Иванишвили. Критика из Брюсселя в эти дни звучит всё громче. Недавно принятые поправки в Европарламенте, упрощающие механизм приостановки безвизового режима, которые затронут не всю страну, а конкретные группы, обнадёживают многих в Грузии. Ждать ответа по этому поводу осталось недолго.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ближайшие дни представит Комитету по иностранным делам Европейского парламента пакет мер по расширению ЕС на 2025 год.

Аналитики и бывшие чиновники считают, что предстоящий доклад Еврокомиссии станет самым суровым предупреждением для Грузии. Они единодушно отмечают, что правительство «Мечты» в последнее время фактически заморозило процесс сближения с Европой и выбрало путь авторитарного управления по российскому образцу.

«Наконец-то было объявлено, что население Грузии не будет подвергаться визовым ограничениям. Но никаких поблажек не будет для этого правящего меньшинства, которое силой захватило власть. Несмотря на то, что они здесь говорят, будто Deep state и Запад – это плохо, именно там они получают образование, там учатся их дети, и там же они тратят свои незаконные, неучтённые доходы, полученные непонятным образом. Было прямо сказано, что им это будет запрещено, и я этого ожидаю», – говорит бывший заместитель министра экономики, член экспертного совета аналитического центра GeoCase Ника Алавидзе.

Он добавляет ещё один аргумент: «Что может быть более жёстким дипломатическим шагом, чем когда наш стратегический партнёр – Германия – отзывает своего посла Петера Фишера для консультаций?»

Как заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский – ещё один объект ярых нападок со стороны «Грузинской мечты», – доклад еврокомиссара Кос будет объёмным. В нём подробно будут описаны изменения, произошедшие в стране за последний год, и то, как они повлияли на стремление Грузии к членству в ЕС.

Презентация доклада состоится в Брюсселе при участии вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас и комиссара Марты Кос, а посол Герчинский в тот же день проведёт пресс-конференцию в Тбилиси. Доклад по Грузии будет опубликован 4 ноября. К тому времени станет известно и решение Конституционного суда – примет ли он к рассмотрению иск «Грузинской мечты» о запрете трёх оппозиционных партий.

С учётом лояльности судейского корпуса к властям, ожиданий, что КС отклонит этот иск, нет. Он уже назван европейскими партнёрами шокирующим откатом от демократии и шагом к однопартийной диктатуре.

