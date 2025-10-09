Правящая «Грузинская мечта» с нетерпением ждет звонка от президента США Дональда Трампа. Он обещал в конце сентября перезвонить президенту Михаилу Кавелашвили. Но пока из Вашингтона в адрес правящей силы слышна лишь критика от американских законодателей, теперь по поводу проведения 4 октября муниципальных выборов и арестов, последовавших после попытки части оппозиции ворваться в президентский дворец. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе потребовал от Вашингтона и Брюсселя громкого осуждения «попытки свержения власти». Но там молчат.

Из Вашингтона для «Грузинской мечты» пока только неприятные новости. И президент Дональд Трамп все никак не позвонит своему грузинскому коллеге - Михаилу Кавелашвили, хотя и обещал, как об этом утверждал сам Кавелашвили 26 сентября в Нью-Йорке, подводя итоги своего участия на ежегодной генассамблее ООН.

С тех пор прошло целых две недели, власть за это время успела убедительно выиграть муниципальные выборы о всей стране, а вечером того же дня предотвратить «мирную революцию», когда несколько десятков сторонников «Нацдвижения» пошли штурмом на президентский дворец, где в это время находился сам Кавелашвили.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе недоумевает, как после того, что пережила власть, из Вашингтона и Брюсселя не слышно слов одобрения в ее адрес и порицания радикалов, желавших свержения власти.

«Госдепартамент должен соизволить и доказать, что действует не под влиянием «глубинного государства» (Deep state), а в соответствии с объективными интересами американского народа. Самым простым доказательством этого было бы осуждение попытки свержения власти», — заявил Кобахидзе накануне.

Он опроверг информацию о том, что в Госдеп была вызвана посол Грузии Тамар Талиашвили после того, как в Тбилиси глава СГБ Мамука Мдинарадзе обвинил посольство США в Таиланде в финансировании грузинских радикалов.

Кобахидзе из Вашингтона ответили сенаторы Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира) и глава Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш (республиканец от штата Айдахо). В совместном заявлении «об ухудшении политической ситуации в Грузии» они комментируют события 4 октября и в последующие дни, считая политику правящей силы во главе с премьер-министром Кобахидзе подавлением инакомыслия и недружественного отношения к США.

«Мы призываем администрацию Трампа учитывать последние шаги правительства Грузии, прежде чем принимать решение о пересмотре отношений», — говорится в заявлении Джин Шахин и Джима Риша.

В нижней Палате представителей Конгресса США конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) тоже коснулся грузинской темы и информации по поводу вызова грузинского посла в Госдеп.

«Госдепартамент прав. Антиамериканские мошенники из «Грузинской мечты», находящиеся под властью Коммунистической партии Китая, не имеют права высказывать своё мнение об американских интересах. Я благодарен моим коллегам в Палате представителей, что подавляющее большинство избрало политику непризнания. Любой, кто выполняет задачи «Грузинской мечты», действует против американских интересов. MEGOBARI [Действуйте] сейчас», — написал Уилсон, в соцсети Х поделившись статьей с заголовком: «США подтверждают вызов посла Грузии».

Конгрессмен Джо Уилсон, сенаторы Джин Шахин и Джим Риш являются соавторами законопроекта MEGOBARI. Он предусматривает санкции в отношение представителей правящей силы в ответ на ее репрессивную политику против проевропейской части оппозиции и общества, а также сворачивание с пути европейской интеграции.

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе по поводу обращения американских сенаторов Шахин и Риш не переживает.

«Эти люди тоже находятся под влиянием «партии глобальной войны». Мы многократно заявляли и ещё раз повторю: мы поддерживаем президента Трампа в его борьбе против Deep state. Удастся ли ему победить — посмотрим. Параллельно мы готовы начать отношения с чистого листа. Это наш посыл, наша позиция и желание — провести перезагрузку отношений, чтобы мы могли быть друзьями и партнёрами. И, разумеется, это должно быть взаимным, а не односторонним», — отметил Каладзе.

И вице-спикер парламента Гия Вольский считает, что его партия не наносит ущерб ни своим интересам, ни американским.

«Грузия не предпринимала таких шагов, которые могли бы нанести ущерб интересам США, и, конечно же, Россия не предприняла никакого шага, чтобы дать Грузии какое-либо преимущество в то время, как ею оккупированы 20% территории Грузии. Это реальность, которую намеренно не принимают во внимание те, кто выступает против Грузии, включая этих конкретных сенаторов», — заявил Вольский.

С учетом того, что конгрессмен Уилсон смог в нижней палате протолкнуть еще один законопроект «О непризнании «Грузинского кошмара»», то есть «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе решил подтрунить над американским коллегой:

«Джо Уилсон — это обычный комический кошмар в грузинской реальности. Человек, который, как оказалось, просыпается ночью и не спит, повторяя: «С моими грузинами всё в порядке». Это обычный комик, превратившийся в кошмар», — отметил Гордуладзе, повторив утверждение коллеги, что сенаторы Риш и Шахин, которые якобы являются представителями Deep state, оказывается отличаются особой ненавистью к Грузии.

Лукашенко поздравляет «Грузинскую мечту», а Захарова беспокоится о Грузии

Госдеп США, как и его глава Марко Рубио, ранее четко дали знать, что политика «Грузинской мечты» не соответствует тем демократическим и партнерским стандартам, которым следуют США.

В Брюссельском штабе Еврокомиссии однозначно поставили под сомнение прозрачность и демократичность выборов 4 октября. На этом фоне сегодня белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с «успешным проведением выборов в органы местного самоуправления». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 8 октября выразила «серьёзную обеспокоенность неприкрытым вмешательством во внутренние дела Грузии известной группы западных «игроков».

В отличие от «Грузинской мечты», посылы Вашингтона предельно ясны оппозиции, говорит представитель «Сильной Грузии - Лело» Григол Гегелия:

«США осуждают проводимую «Грузинской мечтой» политику. Мы это слышим и от Госдепа, как исполнительной власти, и от законодателей-сенаторов Риша и Шахин. Так что утверждения режима «Мечты» о том, что они выстроили хорошие отношения с новой администрацией президента Трампа, были блефом. И все их старания претерпели крах».

В том, что президенту Кавелашвили, как и всей «Мечте», не стоит ожидать потепления отношений с американским президентом Дональдом Трампом, и тем более не следует ждать от него звонка, уверена один из лидеров «Нацдвижения» Анна Цитлидзе. Ее партия после 4 октября упоминает «Грузинскую мечту» только как «российскую оккупационную силу».

«У российского оккупационного режима нет никакого шанса наладить отношения с США или с ЕС. Западные партнеры относятся к нему, как к остальным диктаторским режимам, потому что наши международные партнеры очень хорошо видят, что Грузией управляет российский олигарх - диктатор [Бидзина Иванишвили]».

Специалист по вопросам международной безопасности, экс-замглавы Совбеза Теона Акубардия поясняет властям, почему они выглядят пророссийскими, и не только:

«Когда страна-оккупант восхваляет проведенные вами выборы, а вы теми же словами, что и страна-оккупант, критикуете своих друзей на Западе, конечно же, становитесь главной опорой страны-оккупанта внутри Грузии », — считает Теона Акубардия.

