Бадра Гунба: «Ни один гражданин Абхазии не будет выдан иностранному государству»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия исключил передачу Москве абхазских оппозиционеров, против которых в России возбудили уголовное дело. Об этом Бадра Гунба заявил в разговоре с «Апснымедиа», указав на соответствующую статью Конституции.

«Независимо от того, в совершении какого преступления подозревается наш гражданин, мы исходим из того, что его деяния должны быть расследованы компетентными органами Абхазии, и в случае наличия в них состава преступления, дело должно быть рассмотрено абхазским судом по законам нашего государства. <...> Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству. Точка! Не вижу смысла дальше обсуждать и спекулировать этим вопросом», – сказал он.

В связи с деятельностью на территории Абхазии трех граждан России, «которая получила информационный резонанс», Гунба отметил, что «органами прокуратуры проводится всеобъемлющая проверка», по итогам которой «будет принято соответствующее процессуальное решение».

По словам абхазского лидера, «иностранные граждане, посещающие Абхазию, должны соблюдать Конституцию Абхазии, уважать суверенитет и традиции народа».

«Иностранным гражданам, которые неуважительно относятся к нашей Конституции и законам, в установленном порядке будет запрещен въезд в страну. Такие лица в Абхазии нежелательны», – заявил он.

Гунба добавил, что «неосторожные слова, ошибки, возможное нарушение закона, совершенные отдельными гражданами как Абхазии, так и России, не могут быть поводом для попыток поставить под сомнение взаимное уважение и добрососедство народов Абхазии и России, стратегические отношения между государствами».

Абхазских политиков – Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа –обвиняют в разбое в особо крупном размере на сумму 1 975 000 рублей в отношении троих граждан РФ (речь идет о российских политтехнологах, которые находились в Сухуми перед муниципальными выборами). Оппозиционеры объявлены в федеральный розыск.

В Следственном управлении УВД по городу Сочи заявили, что преступление было совершено на территории Абхазии «с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».