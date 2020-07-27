В Черном море завершились военные учения Sea Breeze-2020 (+фото)

В Черном море завершились международные военно-морские учения Sea Breeze-2020. Об этом сообщает Минобороны Украины.

По данным командования, «все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме».

Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за «высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач». По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали «высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.

Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze-2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй – в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США.

«Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе», – сообщили военные.

В Минобороны отметили, что еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze-2020 проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

20 июля начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020, целью которых является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе. В порт Одессы 25 июля зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2.

Кроме Украины и США в мероприятии принимали участие Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия.

Военно-морские учения Sea Breeze проходят с 1997 года по программе НАТО «Партнерство ради мира» как украинско-американские с привлечением многих других стран.​