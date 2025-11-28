Исполнился ровно год со дня заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года. В тот же день, 28 ноября 2024 года начались антиправительственные и проевропейские протесты, которые продолжаются с разной степенью интенсивности.

Сегодня вечером в Тбилиси прошли новые протестные шествия – от первого корпуса Тбилисского государственного университета и от старого здания Общественного вещателя. К восьми часам колонны объединились у Филармонии и продолжили движение по проспекту Руставели, к зданию парламента Грузии.

В акции приняли участие проевропейские оппозиционные партии, в том числе преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года (за исключением партии «Гахария – За Грузию» бывшего грузинского премьера Георгия Гахария), неправительственные организации, а также пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, однако, не обратилась к собравшимся. Выступившие оппозиционеры заявили о необходимости продолжения борьбы с режимом, который, по их словам, ослаб. «Режим должен уйти в отставку» – заявила лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили.

По словам члена «Коалиции за перемены» Нугзара Циклаури, в стране «происходит установление классической автократии – поэтому люди не останавливаются, выходят на улицу; люди чувствуют, что если сейчас сломается сопротивление, мы на долгие годы потеряем путь развития страны».

Фотогалерея: Годовщина проевропейских протестов в Тбилиси (фотогалерея)













Ранее крупные неправительственные организации распространили совместное заявление, в котором говорится, что «за этот год «Грузинская мечта» устроила собственному народу беспрецедентные репрессии». В документе приводятся данные:

уголовные дела начаты в отношении около 160 граждан;

около 300 участников акций стали жертвами пыток и жестокого обращения;

более 600 человек были задержаны в административном порядке;

свыше 1000 граждан оштрафованы по политическим мотивам;

зафиксировано около 400 случаев задержаний, избиений и преследования журналистов;

приняты антидемократические законы, фактически вынуждающие гражданские организации прекращать работу.

По заявлению НПО, власть миллиардерa Бидзины Иванишвили действует в ежедневном режиме и:

«арестовывает лидеров политических партий и готовится к запрету оппозиционных сил;

преследует гражданское общество и наказывает проявления солидарности и сочувствия;

очищает государственные институты от профессионалов и добросовестных сотрудников».

Накануне десятки грузинских дипломатов, включая бывших высокопоставленных чиновников, опубликовали совместное заявление. По их оценке, решение правящей партии представляет собой остановку движения к ЕС и одновременно блокирует прогресс и развитие страны.

Дипломаты назвали дезинформацией и «откровенной ложью» утверждения о том, будто бы кто-то требовал от Грузии уступок в вопросах суверенитета или открытия «второго фронта» в обмен на продолжение европейской интеграции.

Протестная активность, всплеск которой вызвало решение «Грузинской мечты» от 28 ноября 2024 года, осенью и зимой того года вывела на улицы десятки тысяч людей в Тбилиси и других городах. Несмотря на жёсткое реагирование властей, акции меньшего масштаба продолжаются ежедневно уже в течение года.