Пилот РФ в 2022-м намеренно стрелял по британскому самолёту – Би-би-си

Пилот российского истребителя Су-27 в сентябре прошлого года намеренно стрелял по британскому самолёту-разведчику над Чёрным морем, пытаясь его сбить и полагая, что у него есть разрешение на стрельбу. В действительности такого разрешения не было, но стрельба не была и результатом технической неисправности, как заявляла российская сторона. Об этом сообщает в четверг Би-би-си со ссылкой на три высокопоставленных источника в западных оборонных ведомствах.

Иницидент с британским RAF RC-135 Rivet Joint произошёл 29 сентября 2022 года. Самолёт-разведчик выполнял миссию по наблюдению за Чёрным морем в международном воздушном пространстве. На борту находились до 30 человек. Для сопровождения самолёта поднялись два российских Су-27.

О том, что один из российских самолётов выпустил ракету в сторону британского самолёта, было известно и ранее. Об этом ещё в октябре сообщил тогдашний британский министр обороны Бен Уоллес, отметив, что российская сторона объяснила это технической неисправностью. Минобороны России тогда инцидент не комментировало.

В апреле 2023 года из утекших в сеть документов Пентагона стало известно, что в США инцидент рассматривали как более серьёзный, чем сообщалось публично. В документах говорилось, что британский самолёт «едва не был сбит» – Уоллес об этом прямо не говорил.

Теперь же, как утверждает Би-би-си, выяснилось, что о технической неисправности речь не шла. Российский пилот выпустил не одну, а две ракеты, и сделал это умышленно. Об этом свидетельствуют сообщения, перехваченные самим участвовавшим в инциденте самолётом RAF RC-135 Rivet Joint.

Из них следует, что один из российских пилотов думал, что ему было дано разрешение атаковать британский самолет после неоднозначной команды с российской наземной станции – «У вас есть цель». Он выпустил ракету, которая, однако, не попала в британский самолёт. Пилот второго – ведущего – российского самолёта, убеждённый, что команда с земли не была разрешением на стрельбу, обругал своего ведомого. Тот, тем не менее, выпустил ещё одну ракету, которая не сработала штатно.

Источники считают, что российские участники инцидента продемонстрировали непрофессионализм. По-видимому, приказа сбивать самолёт в реальности не было, но команда была настольно невнятной, что лётчик ошибся в её интерпретации.

«Экипаж Королевских ВВС мог подслушать инцидент, который мог привести к их собственной гибели» – отмечает Би-би-си. Журналисты отмечают, что Минобороны Великобритании тем не менее удовлетворилось российскими объяснениями и не назвало инцидент эскалацией с российской стороны.

«Ни одна из сторон не хотела эскалации, которая потенциально могла бы втянуть члена НАТО в военную конфронтацию с Россией», – отмечает Би-би-си. При этом британское Минобороны заявило, что «этот инцидент является суровым напоминанием о потенциальных последствиях варварского вторжения Путина».