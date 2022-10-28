Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства россиян

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Соответствующее распоряжение подписала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. По ее словам, решение обусловлено военной агрессией России в Украине и риском новой миграционной волны россиян в Польшу.

Ранее граждане России, а также Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины имели право получить разрешение на работу в Польше в упрощенном порядке. Гражданам иных стран Польша выдавала разрешение на трудоустройство только после проверки, что на их предполагаемые места работы нет претендентов из числа самих поляков. Для стран, пользовавшихся упрощенным режимом, такая проверка не требовалась, а сама процедура оформления разрешения занимала не более семи дней. Теперь россиянам придется трудоустраиваться и проходить проверку на общих основаниях.

Российские граждане, уже работающие в Польше, могут продолжать работу, пока не истекут выданные им разрешения. Продлевать разрешения им придется уже по новым правилам.

Как сообщает издание «Медуза», сейчас в Польше работают около 13 тыс. россиян.

В то же время Беларусь вышла из межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов об образовании и степеней в науке и искусстве.

Это означает, что граждане Беларуси больше не смогу поступать в польские вузы по одним лишь белорусским аттестатам о среднем образовании: им придется предъявлять дополнительные документы об оценке их знаний, оформление которых может затянуться надолго и не позволить абитуриенту зачислиться в польский вуз в год окончания школы. Желающим поступить в Польше в магистратуру или на постдокторскую программу придется нострифицировать свои белорусские дипломы - так же, как и желающим поступить на работу по специальности. Новые правила будут касаться также и граждан Польши, желающих учиться и работать в Беларуси.