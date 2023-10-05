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Reuters: в Сирии американские войска сбили турецкий дрон

Эпизод боевых действий в Сирии (архив)

США в четверг сбили на территории Сирии боевой дрон вооруженных сил Турции. Это произошло вблизи места дислокации американских военных в Сирии, заявил Пентагон. Это первый случай поражения войсками США летательного аппарата страны-союзника по НАТО.

Министерство обороны Турции заявило, что сбитый дрон не принадлежал вооруженным силам Турции, однако министерство на сообщило, чьей именно собственностью был уничтоженный беспилотный аппарат.

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