Reuters: в Сирии американские войска сбили турецкий дрон

США в четверг сбили на территории Сирии боевой дрон вооруженных сил Турции. Это произошло вблизи места дислокации американских военных в Сирии, заявил Пентагон. Это первый случай поражения войсками США летательного аппарата страны-союзника по НАТО.



Министерство обороны Турции заявило, что сбитый дрон не принадлежал вооруженным силам Турции, однако министерство на сообщило, чьей именно собственностью был уничтоженный беспилотный аппарат.