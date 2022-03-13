Рядом с консульством США в иракском Эрбиле взорвались ракеты

Несколько неуправляемых ракет взорвались ночью 13 марта вблизи консульства США в Эрбиле на севере Ирака. Жертв нет. Об этом сообщили курдские официальные лица.

Ответственность за случившееся взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщают иранские СМИ. В заявлении говорится, что атака была проведена против израильских «стратегических центров» в ответ на убийство 7 марта офицеров Корпуса в Сирии.

Американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, ранее подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. США обвиняют в нападениях связанные с Ираном вооруженные группы и шиитских ополченцев. Тегеран отрицает свою причастность к этим нападениям.

В течение нескольких последних месяцев таких нападений не регистрировалось. Предыдущий раз ракеты были запущены в январе 2020 года. Тогда Иран назвал атаку ответом Вашингтону на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Ракетная атака в Эрбиле произошла в момент, когда Вашингтон стремится завершить переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 года с Тегераном. Это соглашение было близко к заключению, пока Россия не выдвинула новое требование о том, чтобы ее торговля с Ираном была освобождена от санкций, связанных с Украиной, сообщили официальные лица изданию The Guardian.