Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан – в третий раз за год

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан для участия в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который проводится в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана.

По информации пресс-службы правительства, Кобахидзе выступит с речью на пленарной сессии «Мир и доверие: объединение усилий для устойчивого будущего». В рамках визита запланированы двусторонние встречи.

Кобахидзе отправился в Туркменистан вместе с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель Администрации правительства Леван Жоржолиани.

Ранее в этом году Кобахидзе уже дважды посещал Туркменистан. Официальный визит состоялся в марте, в ходе которого он встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, и были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. В августе премьер-министр принял участие в Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю, проходившей в городе Аваза, Туркменистан.

Туркменистан – одна из самых закрытых стран в мире. В марте 2022 года новым президентом страны стал Сердар Бердымухамедов – единственный сын бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Старший Бердымухамедов по-прежнему остается ключевой фигурой в принятии решений.