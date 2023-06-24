Собянин объявил понедельник в Москве выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем в российской столице. Причиной этого он назвал «минимизацию рисков» в условиях режима контртеррористической операции, объявленного в городе. «Ситуация сложная», - написал Собянин в телеграм-канале. О вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», отряды которой, по многочисленным сообщениям, движутся в сторону Москвы, он не упомянул.

Собянин также обратился с просьбой «максимально воздерживаться от поездок по городу».

Режим контртеррористической операции предусматривает ряд ограничений, в том числе возможность перекрытия улиц, досмотра транспортных средств.

В телеграм-каналах ранее появились фотографии и видео сотрудников силовых структур, которые организовывают блокпосты на въездах в Москву, в частности в районе Ясенево, где присутствует бронетехника.

По последним неподтвержденным сообщениям, колонны наемников ЧВК «Вагнер» сейчас могут находиться в Тульской области, примерно в 200 км от Москвы. Сообщалось о перекрытии моста через реку Ока на дороге, ведущей с юга в Москву.