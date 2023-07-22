Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Судебный процесс над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024

Дональд Трамп, бывший президент США

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа о недопустимом обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года. Решение было вынесено в пятницу окружным судьей США Эйлин Кэннон, которая заседает в Форт-Пирсе, штат Флорида.

Адвокаты Трампа противились назначению даты и заявили, что любой судебный процесс должен состояться после президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Reuters.

Представитель Трампа заявил, что график судебного разбирательства «позволяет президенту Трампу и его команде юристов продолжать борьбу» против расследования уголовного дела. Представитель офиса специального прокурора США Джека Смита отказался от комментариев.

8 июня Трампу было предъявлено обвинение из восьми пунктов в том, что он незаконно хранил документы, содержащие сведения о национальной безопасности. Это происходило в период, когда он покидал свой президентский пост. Обвинение считает, что он лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что намеревался лично вернуть эти документы. Трамп отказался признать себя виновным.

Дональд Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене 25 марта по нескольким пунктам обвинения в том, что он фальсифицировал деловые документы для сокрытия выплаты денег порнозвезде за молчание, сообщает Reuters.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG