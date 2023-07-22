Судебный процесс над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа о недопустимом обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года. Решение было вынесено в пятницу окружным судьей США Эйлин Кэннон, которая заседает в Форт-Пирсе, штат Флорида.

Адвокаты Трампа противились назначению даты и заявили, что любой судебный процесс должен состояться после президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Reuters.

Представитель Трампа заявил, что график судебного разбирательства «позволяет президенту Трампу и его команде юристов продолжать борьбу» против расследования уголовного дела. Представитель офиса специального прокурора США Джека Смита отказался от комментариев.

8 июня Трампу было предъявлено обвинение из восьми пунктов в том, что он незаконно хранил документы, содержащие сведения о национальной безопасности. Это происходило в период, когда он покидал свой президентский пост. Обвинение считает, что он лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что намеревался лично вернуть эти документы. Трамп отказался признать себя виновным.

Дональд Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене 25 марта по нескольким пунктам обвинения в том, что он фальсифицировал деловые документы для сокрытия выплаты денег порнозвезде за молчание, сообщает Reuters.