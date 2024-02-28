Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Дата и место похорон Рыжкова пока не определены. Как пишет ТАСС, верхняя палата парламента примет участие в организации прощания.
- Николай Рыжков входил в Политбюро ЦК КПСС, занимал пост председателя Совета министров СССР в 1985-1991 годы, во время перестройки. В это время в СССР проводились важные реформы, в том числе в экономической сфере, заложившие основу будущих рыночных отношений (законодательство о госпредприятии, о кооперации и так далее), однако политика кабинета Рыжкова была непоследовательной, и в особенности в 1989-1990 годах страну охватил масштабный социально-экономический кризис.
- В 1991 году он участвовал в выборах президента РСФСР и занял второе место, уступив Борису Ельцину.
- В постсоветской России был депутатом Госдумы. С 2003 по 2023 год Рыжков был сенатором в Совете Федерации от Белгородской области.
- Совет Федерации при нём одобрял законопроекты, значительно ограничивавшие свободы в России. После аннексии Крыма в 2014 году он находился под западными санкциями.