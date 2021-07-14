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В Беларуси проходят обыски у правозащитников
В Беларуси утром 14 июля прошли обыски у нескольких сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна». Представители силовых ведомств пришли к юристу Владимиру Лабковичу, члену совета организации Валентину Стефановичу, а также к правозащитнику гродненского отделения «Весны» Виктору Сазонову. Об этом сообщается на сайте центра.
Известно, что к Сазонову пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси. Другие подробности пока не уточняются.
После обыска Валентина Стефановича сотрудники правоохранительных органов увезли с собой. В Минске задержан журналист и правозащитник Сергей Сысь, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Также сообщается, что пропала связь с лидером "Весны" Алесем Беляцким.
Обыскам подверглись офис Центра правовой трансформации Lawtrend и его директор Ольга Смолянко. Представители Следственного комитета пришли также в минский офис движения "За свободу".
В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении "Весны" уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что "Весна" осуществляет финансирование и другое материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий. Связаны ли проходящие обыски с этим делом, пока не ясно.
9 июля белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов таких изданий, как "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест". Накануне "Наша Нива" сообщила о прекращении работы в стране из-за возросшего давления властей.
В мае белорусские власти заблокировали сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.
Эти издания и правозащитный центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко.
Другие новости дня
ЕС может приостановить финансовую помощь Грузии из-за назначения судей
В Еврокомиссии недовольны решением правящей партии «Грузинская мечта» назначить судей Верховного суда, несмотря на достигнутое соглашение о приостановке этого процесса, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами.
В Брюсселе напоминают, что нарушение соглашения может повлиять на процесс выделения Грузии масштабной помощи для стабилизации находящейся в тяжелом положении из-за пандемии экономики страны.
Пресс-спикер Еврокомиссии Петер Стано сегодня распространил заявление, в котором отмечается, что назначение судей Верховного суда Грузии «содержит угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия».
«Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должна быть повышена в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы», – говорится в заявлении Еврокомиссии.
Как пишет «Новости-Грузия», в заявлении также отмечено, что пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является согласованным предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы Евросоюза, на которой данный шаг может отрицательно повлиять.
«Таким образом, это голосование – упущенная возможность для правительства Грузии заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события содержат угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия. Евросоюз открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и дальнейших действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», – сказано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.
- 12 июля парламент Грузии за счет голосов правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда, которые будут выполнять свои обязанности пожизненно. Это произошло несмотря на протесты неправительственных организаций и призывы дипломатов и международных организаций приостановить процесс назначения судей. Основная часть оппозиции не принимала участия в голосовании.
Российские спортсмены получили инструкцию для общения с западными журналистами на Олимпиаде
Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами. Им рекомендовано не комментировать тему Крыма, допинга в российском спорте и сексуальных домогательств в нём. Пересказ публикует газета "Ведомости".
Инструкцию разослал Олимпийский комитет России. Спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в документе. Им предложено ограничиться самым простым ответом — "без комментариев", но даны и варианты более подробных ответов.
Крым, Донбасс и "другие подобные вопросы" не нужно обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указано в памятке ОКР. Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это сексуальные домогательства. Спортсмены должны отвечать, что никогда с ними не сталкивались.
На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта. Но рекомендовано уточнять, что даже выступая под флагом ОКР спортсмен представляет свою родину и это большая честь, "хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России".
Кроме того спортсменам рекомендовано "не поддаваться на провокации в социальных сетях". Издание отмечает, что на предыдущих олимпиадах в постсоветский период спортсмены политинформацию не получали.
Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму
Двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его помощник Максим Каменев. Роман Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, добавил он в беседе с "Интерфаксом".
В декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию "Россия без коррупции" и был избран её председателем.
До этого Роман Путин возглавлял партию "Народ против коррупции", созданную в 2013 году. Однако осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал её, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов.
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырёх банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков - Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию "Звезда Ойл", которая производит нефтепродукты, а также является владельцем компаний по оптовой торговле топливом "Арбат Нефтегаз" .
- С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
В Грузию доставили 28 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech
Грузия получила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в первой партии 28 тысяч доз вакцины, которые будут использованы для 14 тысяч человек. Гамкрелидзе говорит, что до конца июля в страну доставят дополнительные партии вакцины.
Регистрация на прививку для граждан старше 18 лет начнется сегодня, в 15:00 по тбилисскому времени на портале Минздрава. Непосредственно вакцинация начнется с 16 июля в четырех тбилисских клиниках, а также в Гори, Батуми и Кутаиси. Количество клиник, в которых будет доступна вакцина Pfizer, вскоре увеличится и до конца июля достигнет 95, – заявляет Амиран Гамкрелидзе.
После того, как в страну поступит еще одна партия Pfizer, вакцина станет доступна и для подростков старше 16 лет, – сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний.
Ранее грузинские власти заявляли, что достигнуто соглашение с Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. Кроме того, Грузия получит Pfizer в качестве подарка от Соединенных Штатов Америки (количество доз уточняется).
В Грузии для вакцинации граждан старше 18 лет уже доступны китайские препараты Sinopharm и Sinovac, для лиц старше 45 лет также AstraZeneca.
По данным на утро 14 июля, в Грузии уже использовано 317 537 доз вакцины. Двумя дозами вакцинированы 122 180 человек, одной дозой – 195 357. Накануне в стране привили 6992 человека.
За минувшие сутки в стране выявили 1663 новых случая коронавируса, 769 пациентов выздоровели, 13 скончались.
В югоосетинском МВД подозревают, что депутат Мулдаров помог культиватору конопли
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило об инциденте в ходе проводимых рейдов, цель которых – уничтожение кустов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений по незаконному оборону наркотических средств растительного происхождения.
Как пишет агентство «Рес», сотрудники милиции должны были обследовать территорию частного домовладения жителя Цхинвали, который ранее привлекался к уголовной ответственности за культивирование наркосодержащих растений. Милиционеры столкнулись с препятствием во время исполнения служебных обязанностей.
«К участковым уполномоченным милиции с требованием предъявить документы, на основании чего будет проводиться обследование домовладения, вышел сосед данного гражданина – депутат парламента Гарри Мулдаров. После ознакомления Мулдарова с инструкцией об организации деятельности участкового уполномоченного милиции, депутат парламента заявил, что с его стороны нет никаких препятствий работе сотрудников милиции», – сказали в пресс-службе МВД.
В результате обследования места жительства мужчины, следов культивации конопли не было обнаружено, – говорят в ведомстве. Там предположили, что за время разъяснительных переговоров с депутатом парламента подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, имел возможность и мог уничтожить выращиваемые им кусты конопли.
Гарри Мулдаров пишет в социальной сети, что «неприкосновенность жилища гражданина гарантирована законодательством Южной Осетии».
«Никто не имеет права переступать порог жилища гражданина без его согласия или соответствующего процессуального решения. Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в домовладении, или на основании судебного решения. У сотрудников не было ни того, ни другого. Я защищал и буду защищать права своих избирателей. Никто не имеет права нарушать закон. Это в первую очередь касается сотрудников правоохранительных органов», – пишет депутат.
«Попытки вменить мне причастность к обороту наркотиков выглядят даже более жалко и смешно, чем обвинения в сотрудничестве с вражескими спецслужбами. Как бы меня ни пытались очернить, я никогда не имел и не имею никакого отношения к наркотикам и каким бы то ни было психотропным веществам. В меру своих возможностей я буду бороться с этим злом и со всякого рода беззаконием», – добавил он.
Отметим, что ранее, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, в Джавском районе Южной Осетии сотрудниками районного управления внутренних дел было обнаружено 226 кустов конопли.
В США четверо иранцев обвиняются в подготовке похищения журналиста
Во вторник федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в организации похищения журналиста четырем гражданам Ирана, связанным с иранской разведкой.
Согласно обвинению, руководил заговором сотрудник иранской разведки Алиреза Шавароги Фарахани. В похищении должны были принять участие еще трое человек. Все они сейчас находятся в Иране. В обвинительном заключении говорится о том, что журналист, живущий в изгнании в Соединенных Штатах стал объектом интереса в связи с публикацией материалов, в том числе в газете Washington Post, резко критических по отношению к Ирану. Имя журналиста в материалах дела не упоминается.
Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о сотруднице персидской службы "Голоса Америки" Масихе Алинеджад. Она подтвердила в интервью NBC эту информацию. В 2020 году в статье в Washington Post она писала о том, что она узнала о подготовке ее похищения: "Это было ужасное чувство, но я не могу сказать, что я не ожидала ничего подобного. Иранский режим прибегал к разного рода угрозам, пытаясь заставить меня замолчать".
В обвинительном документе говорится о том, что обвиняемые наняли частных сыщиков для ведения наблюдения за журналистом, которая последние шесть лет живет в Нью-Йорке. Они изучали возможность переправки ее морем в Венесуэлу, правительство которой поддерживает тесные отношения с Ираном.
Обвиняемым также вменяется нарушение антииранских санкций, отмывание денег, финансовое мошенничество. В случае признания виновными и взятия од арест им грозит пожизненное заключение.
Четыре грузинских канала прекратили телевещание на 24 часа
Четыре грузинских оппозиционных канала – «Мтавари», ТВ «Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» прекратили телевещание на 24 часа.
Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.
Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.
США предупредили Грузию: за нарушением прав человека могут последовать санкции
Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
В контексте событий в Грузии в Вашингтоне также напомнили о санкциях, которые могут быть применены к тем, кто несет ответственность за нарушение прав человека.
У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов
Как пишет «Новости-Грузия», представитель Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос грузинского журналиста Демны Девдариани, который был приглашен в Госдепартамент. Журналист на брифинге продемонстрировал фотографию избитого оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и сообщил, что после его смерти оппозиционные СМИ потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которого они обвиняют в бездействии и неспособности защитить права граждан и журналистов.
«Мы приносим свои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего коллеги Лексо Лашкарава его семье и его коллегам», – сказал Прайс, отвечая на вопрос.
«Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права. Мы напоминаем им об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы», – заявил представитель Госдепартамента.
Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей «от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы».
«Что касается премьер-министра и его будущего, то, конечно же, это решение должен принять грузинский народ», – заключил Прайс.
Журналист также поинтересовался, применит ли США какие-либо санкции в отношении тех представителей руководства Грузии, которые допустили случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты.
«У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии», – ответил Прайс.
- 37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, похоронили накануне в Тбилиси. 11 июля утром Лексо обнаружила мертвым его мать. Родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей. В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
- Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.
COVID-19 в Абхазии: 187 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 553 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 161 человек. Состояние 67 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 12 июля скончались две женщины - 65 и 90 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 29 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15 890 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами полиции
Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами и обязанностями служащих силового ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что де-юре они уже будут не казаками, а росгвардейцами. «Почему им не выдавать оружие?» – удивился Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
С идеей создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, состоящие из казаков, выступил в конце июня полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Тогда он заявил, что важнейший приоритет его работы – это «максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы», а также «военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи». Позже идею поддержал Владимир Путин.
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом он объявил на официальном сайте министерства, поблагодарив команду ведомства за годы совместного труда, но не назвав причину своего решения. В конце Аваков написал: «Честь имею!».
Сообщается, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова уже в среду.
Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, почти сразу после кровавых событий на Майдане.
В дальнейшем на протяжении всей своей работы он подвергался критике как со стороны участников «революции достоинства», так и со стороны ее противников. В вину Авакову ставились неудачная реформа полиции, преследование оппозиции и правых активистов, нераскрытие громких убийств.
Несмотря на это, министр МВД сохранил за собой должность и после поражения на выборах и ухода с президентского поста Петра Порошенко: СМИ называли Авакова именно его креатурой
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
Между Тбилиси и Баку подписан меморандум о побратимстве, сообщает Общественный вещатель Грузии. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым в Азербайджане, подписание меморандума имеет большое значение.
По его словам, в настоящее время у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов.
«Баку станет 21-м городом-побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными», - заявил Каха Каладзе.
В свою очередь Азизов отметил, что Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.
«Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений», - заявил Эльдар Азизов.
Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.
В ЮАР войска направили на помощь полиции из-за волны насилия
Власти Южно-Африканской Республики решили привлечь военных для противодействия насилию и беспорядкам, которые последовали за приговором бывшему президенту страны Джейкобу Зуме.
В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы. Политика признали виновным в неисполнении требования дать показания в рамках расследования о коррупции с 2009 по 2018 годы, когда он находился у власти. В среду на прошлой неделе, после того как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму, начались протесты его сторонников. За несколько дней волнений погибли не менее 6 человек.
Для отбывания срока Джейкоба Зуму поместили в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал. Преимущественно там, а также в провинции Гаутенг, где расположен крупнейший город страны Йоханнесбург, стихийные выступления сопровождались поджогами и мародёрством. По соображениям безопасности закрылись некоторые центры вакцинации от COVID-19 и больницы, что ещё более замедлило низкие темпы кампании по защите населения от коронавирусной инфекции, отмечает Reuters.
Власти сообщили о задержании в двух этих регионах около 500 участников беспорядков.
В вопросе освобождения Зазы Гахеладзе «намечаются определенные возможности»
В селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
По словам заместителя директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антадзе, по делу находящегося в цхинвальской тюрьме Зазы Гахеладзе «намечаются определенные возможности». Он отказался говорить о деталях, чтобы не нанести ущерб процессу.
Антадзе также заявил, что на встрече прошла «интенсивная дискуссия» по поводу т.н. бордеризации. На заседании обсудили и ситуацию в Ахалгорском районе. Однако, по словам Антадзе, конкретного решения по снятию ограничений на свободное передвижение принято не было.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
ЕСПЧ потребовал от России признать однополые союзы, но разрешил не называть их браком
Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что однополые партнёры должны иметь те же семейные права, что разнополые пары, при этом называть их союз "браком" не обязательно.
Решение суда выложено на сайте ЕСПЧ. Суд объединил иски трёх пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. ЗАГСы отказывали им, суды в России признавали отказы законными.
Судьи установили, что однополые пары не имели законодательных препятствий для совместного проживания. Но у них не было возможности признания их союза государством. Без этого однополые пары не могли получить права на участие в программах семейного жилья или софинансирования, на посещение партнёров в больнице в критических ситуациях, не имели гарантии не давать показания против близкого родственника и наследственных прав.
Сторона ответчика, российского правительства, заявила суду, что большинство россиян не поддерживают однополые браки. ЕСПЧ решил, что государство не должно опираться на общественную мораль, когда речь идёт о доступе населения к основополагающим правам на защиту частной и семейной жизни. Суд считает, что страны могут выбирать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.
- В 2020 году в текст российской конституции было добавлено положение, согласно которому государство и его субъекты должны защищать институт брака "как союза мужчины и женщины". В разъяснении Конституционного суда говорилось, что в такой формулировке статья не снимает с государства обязанности "принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации".
- Судьи ЕСПЧ, отмечая это положение в российской конституции, посчитали, что признание однополых союзов никак не мешает защите традиционного брака, поскольку однополые союзы ничем не угрожают традиционным.
- В 2018 году российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов в особом мнении в рамках рассмотрения одного из дел высказался за легализацию однополых партнёрских отношений в России. "Юридическое признание таких партнёрских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи", – было сказано в его комментарии.
В югоосетинском парламенте – вспышка коронавируса
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия работает в ограниченном формате в связи с ростом числа заболевших среди сотрудников законодательного органа. Об этом агентству «Рес» сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.
По его словам, было принято решение временно освободить от работы сотрудников старше 65 лет; людей, которые находятся в зоне риска; сотрудников, контактировавших с заболевшими коллегами.
«В аппарате парламента заболело ковидом большое число сотрудников. Мы вынуждены были закрыть четыре кабинета. На сегодняшний день закорган не может работать в полном объёме, мы не можем получить заключения по тем законопроектам, над которыми работаем, так как многие болеют», – сказал Тадтаев.
По словам спикера, в среду в законодательном органе состоятся президиум и сессия, заседания пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Тадтаев говорит, что в связи с ростом числа заболевших в конце июля депутатский корпус уйдет в отпуск.
Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В Тбилиси похоронили телеоператора Лексо Лашкарава
37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, похоронили сегодня в Тбилиси. Коллеги и близкие проводили Лексо в последний путь аплодисментами.
Лашкарава был избит участниками гомофобной акции 5 июля. Ему потребовалась трехдневная госпитализация, на теле у мужчины были множественные травмы, пришлось даже делать операцию, поскольку была сломана лицевая кость.
Журналистка ТВ «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж и подверглась нападению возле офиса гражданского движения «Позор», рассказала, что его лежачего избивали ногами около 20 человек и «оставили лежать в луже крови».
11 июля утром Лексо обнаружила мертвым его мать. Родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей.
В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.
Lufthansa меняет обращение «дамы и господа» на гендерно-нейтральные
Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa намерен отказаться от обращения "дамы и господа" на борту своих рейсов в пользу гендерно-нейтральных форм приветствия.
Как отметили в пресс-службе компании, решение нацелено на то, чтобы все пассажиры чувствовали себя комфортно, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина. "Мы попросили экипажи выбрать приветствия, которые бы включали всех пассажиров", - рассказали агентству France-Presse в пресс-службе, добавив, что в дальнейшем будут использоваться, к примеру, такие формулировки как "дорогие гости" или "доброе утро/добрый вечер".
Новые правила, которые планируется вводить постепенно, касаются флагманского перевозчика Германии Lufthansa и также входящих в концерн компаний Swiss, Austrian, Brussels и Eurowings airlines. В концерне отмечают, что изменения вводятся в ответ на обоснованную дискуссию в обществе по поводу небинарного гендера, а также из желания показать, что "ценны все пассажиры".
Ранее, как отмечает "Интерфакс", схожее решение принял "Диснейленд", отказавшись от использования фразы "дамы и господа, мальчики и девочки". Теперь к посетителям парков будет применяться гендерно-нейтральное обращение "мечтатели всех возрастов".
Reuters рассказал о проблемах с регистрацией «Спутника» в Европе
Российские разработчики вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" последовательно проваливают сдачу необходимой документации для регистрации препарата в Евросоюзе. Из-за этого регистрация откладывается на неопределённый срок. При этом у регулятора нет причин сомневаться в безопасности и эффективности препарата. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным источников агентства, разработчики вакцины не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам важные документы об испытаниях вакцины, например, о том, как отслеживалась статистика пациентов, получивших плацебо и формы для учёта побочных эффектов. Срок сдачи документов давно прошёл, и в регуляторе не ожидают, что рассмотрение документов закончится раньше конца лета. Хотя изначально предполагалось, что препарат может быть зарегистрирован в июне, отмечают источники Reuters.
Отдельно от европейского агентства оценку вакцины делала делегация французских учёных, сообщает агентство. Четыре человека, знакомых с работой делегации, сообщили журналистам, что российский разработчик вакцины не сумел задокументировать соответствие европейским стандартам банка клеток, использовавшегося для создания "Спутника". После вспышки коровьего бешенства в Европе в 80-е годы, европейские и североамериканские регуляторы требуют документировать безопасность исходного сырья эмбриональной бычьей сыворотки, которая используется в таких случаях. Российский разработчик этого не сделал, утверждают источники агентства.
Несколько человек, которые взаимодействовали с разработчиком вакцины, сообщили Reuters, что у института Гамалеи просто нет опыта работы с иностранными регуляторами. "Они не привыкли к таким стандартам", – сказал журналистам один из источников, общавшийся с российскими учёными. При этом неназванный собеседник агентства, близкий к процессу изучения вакцины, отметил, что у регулятора нет оснований предполагать, что российский препарат небезопасен или неэффективен. В феврале в публикации авторитетного медицинского журнала Lancet эффективность вакцины была оценена больше чем в 90 процентов.
Разработчик вакцины и Кремль не стали комментировать статью для Reuters. Занимающийся продвижением препарата Российский фонд прямых инвестиций заявил агентству, что "Спутник" мог стать жертвой давления "западного фармацевтического лобби", а статья агентства полна неточностей и ошибок.
«Неизвестно, как себя поведут грузины, степень самостоятельности которых очень низка» – Бжания
Альтернативы взаимодействию с Российской Федерацией в плане восстановления абхазской энергетики нет и быть не может, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению.
«Некоторые товарищи думают, что в вопросе обеспечения энергетической безопасности мы должны еще более тесно взаимодействовать с международными организациями и с руководством Грузии. Вы знаете, если бы было возможно пойти по такому пути, можно было бы попробовать. Думаю, что это невозможно, потому что вокруг нас всегда возникают проблемы, они носят исключительно политический характер. Носителем этих проблем являются прежде всего США. И неизвестно, как себя поведут грузины, степень самостоятельности которых очень низка: если им скажут действовать так или иначе», – отметил Бжания.
Абхазский президент говорит, что речь идёт о привлечении российских инвестиций в энергетику, а не о её продаже. «Детали будем проговаривать», – добавил он.
Бжания: вопрос о передаче госдачи «Пицунда» был обозначен президентом России
Вопрос о передаче государственной дачи «Пицунда» в собственность Федеральной службы охраны Российской Федерации был внесен в повестку дня на встрече президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2020 года. Об этом Бжания заявил в интервью Абхазскому телевидению.
«Эта тема была обозначена президентом Российской Федерации. Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается», – отметил он.
Абхазский лидер говорит, что здания и сооружения, которые находятся на территории госдачи, нуждаются в серьезных финансовых инвестициях для ремонта. В 1995 году, по его словам, с Россией было оформлено соглашение о праве безвозмездного пользования госдачами N8, N9 и N10. Главное управление охраны России, говорит Бжания, использовало объекты для отдыха высших должностных лиц РФ.
«Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне также доводилось быть там на встрече, это было 25 августа 2013 года. После этого он тоже туда приезжал», – говорит Бжания.
По его словам, абхазская сторона уже направила в Москву свой вариант межправительственного соглашения о передаче объектов, после окончательного согласования документа его направят в абхазский парламент на ратификацию.
«С нашей стороны будет неправильно, если мы не отреагируем на просьбу наших друзей, потому что их просьба, на мой взгляд, достаточно аргументирована», – заключил абхазский лидер.
Ранее общественные деятели Абхазии обратились к Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.
Путин наградил мать главы Чечни знаком отличия «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" мать главы Чечни Аймани Кадырову. Награда присуждена ей "за вклад в благотворительную и общественную деятельность", сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Аймани Кадырова - президент регионального общественного фонд имени Ахмата Кадырова. Он включен в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского". Это список Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
Ранее сообщалось, что Аймани Кадырову наградили нагрудным знаком "За отличие в службе ГИБДД l степени"; в 2005 году ее объявили "Человеком года" в Чечне; в том же году она стала почетным гражданином Чеченской республики; указом президента России в 2008 году награждена орденом Дружбы народов.
- Деньги фонду имени Ахмата Кадырова перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых принуждают делать взносы. Состояние фонда на 2018 год оценивалось в два миллиарда рублей.
- Кавказ.Реалии писал, что большинство проектов, приписываемых фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле финансировались из государственного бюджета.
- Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в 2020 году отчитался перед Минюстом о поступлении иностранного финансирования - "из Абу-Даби". По российскому законодательству, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности, обязаны регистрироваться как "иностранные агенты".
СМИ: вор в законе съел свой паспорт, чтобы его не депортировали в Грузию
Сотрудникам полиции Украины не удалось депортировать вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу «Авто Копала» из-за того, что он съел свой паспорт. Об этом пишут СМИ со ссылкой на портал Dетектив-Info.
Кобешавидзе первым посадили в самолет, который должен был вылететь из Борисполя в Батуми. Однако сразу же после посадки он съел паспорт. Пока правоохранители решали, как им поступить, остальных пассажиров не пускали на борт. Их продержали в зале ожидания сутки без объяснения причин задержки вылета рейса. Людям не предоставили отель, воду и питание.
Что же касается «Авто Копалы», то из-за съеденного им документа сорвалась его депортация. Пограничники не могут пропустить его обратно в Украину без паспорта, также как и отправить его в Грузию другим рейсом.
8 июля 2021 года украинский суд принял решение отпустить его под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у Кобешавидзе статуса вора в законе. СМИ пишут, что авторитет вышел из СИЗО благодаря взятке украинским спецслужбам в 300 тысяч долларов от представителей криминального мира.
Разыскиваемый в России по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») «Авто Копала» был задержан в Одессе весной 2020 года.
Кобешавидзе родился в 1955 году в Грузии. У него семь судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Свой последний – 12-летний срок он отбывал в Курганской области. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.
Журналисты потребовали отставки премьера из администрации правительства Грузии
Журналисты сегодня устроили демарш в администрации правительства во время брифинга после завершения заседания межведомственного координационного совета.
Первой после заседания к трибуне, чтобы сделать комментарии для прессы, вышла заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Однако сразу же после приветствия её прервал журналист оппозиционного телеканала «Формула» Георгий Кикабидзе, – пишет «Новости-Грузия».
«Сегодня хоронят нашего коллегу Лексо Лашкарава и я считаю, что ни у кого нет морального права стоять у этой трибуны. Прошу моих коллег подойти сюда и выразить свой протест», – заявил журналист.
После этого журналисты и операторы встали перед трибуной с фотографиями погибшего оператора и в очередной раз призвали премьер-министра уйти в отставку.
«Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обязательно должен уйти в отставку, поскольку он является гомофобом номер один в стране, и премьер-министром – насильником. Он незамедлительно должно уйти с должности. Кроме того, безусловно, виновные должны быть наказаны», – заявил журналист телеканала «Формула».
Похороны 37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава состоятся сегодня, 13 июля.
Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит радикальными гомофобными группировками во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Журналистка «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж и подверглась нападению возле офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа», рассказала, что его лежачего избивали ногами около 20 человек и «оставили лежать в луже крови».
Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.
В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
«В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин», – заявили в МВД.
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