В Беларуси разбился военный вертолет с символом Z

В Беларуси разбился военный вертолет Ми-24. По данным оппозиционной режиму Александра Лукашенко мониторинговой группы «Беларускі Гаюн«, речь, по всей видимости, идет о российском вертолете. По данным властей, летчики выжили.

Министерство обороны Беларуси днем в четверг сообщило о «жесткой посадке» военного вертолета Ми-24 в Брестской области. Согласно сообщению, члены экпипажа получили телесные повреждения. Причины аварии не называются.

В сообщении не говорится, силам какого государства принадлежит вертолет. Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что у ВВС Беларуси есть несколько таких вертолетов, но они не базируются в Брестской области.

Как утверждает «Беларускі гаюн», Ми-24 был российским. Он взлетел предположительно с ближайшего к месту крушения аэродрома Барановичи. Вертолет лежит прямо возле трассы М1 Брест-Минск, между городами Барановичи и Ивацевичи. В соцсетях появились фото упавшей машины, на которой четко видно символ «Z», используемый российскими войсками в ходе вторжения в Украину. Также на хвостовой части присутствует надпись ВКС или ВВС России и регистрационный номер вертолета.

Российские военные пока инцидент и его возможные причины не комментировали.