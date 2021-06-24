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В Берлине открылась вторая конференция о положении вокруг Ливии
Переходное правительство Ливии вновь заявило о своём намерении провести 24 декабря этого года всеобщие выборы. Заявление прозвучало на открывшейся в среду конференции о положении в Ливии. Участниками стали представители стран, имеющих свои интересы в Ливии.
Вместе с тем, как отмечает агентство AP, проведение конференции в Берлине стало ещё одним напоминанием о позиции Германии по ливийской проблеме: добиться вывода из Ливии всех инстранных войск.
Германия и ООН собрали на конференцию в Берлине представителей 17 стран. К министрам ливийского переходного правительства присоединились главы МИД Египта, Турции, Туниса, Алжира, Франции и Италии, госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные официальные лица из России, Объединённых Арабских Эмиратов и ряда других стран.
Нынешняя встреча продолжила обсуждение, начатое в Берлине в января 2020 года. Тогда были достигнуты договорённости о соблюдении оружейного эмбарго и о достижении полного прекращения огня обеими конфликтующими соронами гражданской войны. Германия тогда пыталась выступать в роли посредника.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, заявил, что нынешняя конференция - это новая фаза поиска мира - когда участники встречи разговаривают не о Ливии, а, прежде всего, с Ливией.
Участники заседаний в Берлине 23 июня приветствовали прогресс, достигнутый с начала ливийского процесса урегулирования. Октябрское (прошлого года) соглашение о прекращении огня включало требование ухода из Ливии всех вооружённых иностранных отрядов. Благодаря этому было достигнуто соглашение о проведении выборов в декабре 2022 года. Было создано и переходное правительство Ливии, которое начало работать в феврале нынешнего года.
Министр иностранных дел Ливии Наиля Мангуш, в частности, заявиала, что Россия и Турция, значительно вовлечённые в вооружённое противоборство враждующих сторон в Ливии, должны выводить свои войска из Ливии последовательно, шаг за шагом. По её словам, правительство не успокоится, пока последний иностранный солдат не покинет Ливию.
Следующим шагом, по словам министра, должу будет стать объединение всех вооружённых группировок в Ливии под единым командованием.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 656 новых случаев, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5228.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 656 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 469 тестов: PCR-тестов – 14 525, экспресс–тестов на антиген – 15 944.
Выздоровел еще 861 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 361 484, выздоровевших – 347 653.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,15%, за последние 14 дней составляет 2,43%, за неделю – 2,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего использовано вакцин – 245 380.
ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19
Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.
Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции нового типа не стоит, поскольку пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения.
В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что для вакцинации детей может быть предложена вакцина Pfizer, которая согласно данным Стратегической консультативной группы экспертов подходит для подростков в возрасте от 12 лет.
При этом в ВОЗ отметили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Европейский регулятор лекарственных средств EMA одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 12 до 15 лет ещё в мае.
Накануне разработчик российской вакцины "Спутник V" , Центр имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения России документы на одобрение клинических испытаний препарата на детях. Ранее сообщалось, что в исследовании будут участвовать 350 подростков. Им будут вводить "Спутник V" в меньшей дозировке.
FT рассказала об идее Парижа и Берлина возобновить саммиты ЕС-Россия
Успех встречи Владимира Путина с Джо Байденом, кажется, может помочь России в преодолении международной изоляции — если она, конечно, этого захочет. Как пишет британская газета Financial Times, европейские лидеры хотят возобновить встречи с Путиным, подобные тем, которые проходили до 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.
По информации FT, с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Германия увидела во встрече Путина и Байдена прецедент для возрождения отношений ЕС с Россией, говорится в публикации.
В среду, 23 июня, послы Германии и Франции представили идею саммита на заседании комитета постоянных представителей ЕС — и она стала для остальных стран неожиданностью. В то же время в последние несколько дней Меркель проводила активные консультации с союзниками — встречалась в Берлине с Макроном, премьером Италии Марио Драги и госсекретарем США Энтони Блинкеным.
В Абхазии за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 320 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 94 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 315 человек.
В «Грузинской мечте» подозревают, что Саакашвили и Гахария встретились в Вашингтоне
На телекомпании «Рустави-2» вышел репортаж, в котором предполагается, что в Вашингтоне состоялась тайная встреча экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-премьера, бывшего лидера «Грузинской мечты» Георгия Гахария, который после отставки основал собственную партию «За Грузию», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Михаил Саакашвили действительно находится в США – недавно он размещал на своей странице в фейсбуке фотографию семейной встречи со старшим сыном Эдуардом Саакашвили, который живет и работает в Америке.
В Вашингтоне сейчас находится и делегация основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» во главе с председателем Никой Мелия. Также в столицу США недавно прибыл и Георгий Гахария с двумя членами своей партии «За Грузию». Грузинские политики независимо друг от друга проводят встречи в конгрессе, сенате и Госдепартаменте. Кроме того, в Вашингтон вскоре начнут встречи представители еще одной грузинской оппозиционной партии - «Лело».
В сюжете «Рустави-2» утверждается, что и Мелия, и Гахария проживают в одном отеле – The Mayflower Hotel. Это обстоятельство частично подтверждают и представители ЕНД, хотя член партийной делегации, депутат парламента Тина Бокучава также сказала, что «Гахария уже сбежал из отеля». При этом возможность любых переговоров с Гахария в ЕНД исключают. Однако журналисты предполагают, что Мелия и Гахария могли встретиться и во время общения в аналитическом центре - Атлантическом совете США.
Между тем в правящей партии, руководство которой недавно назвало Гахария «предателем» из-за внезапной отставки 23 февраля, в возможность встречи между Гахария и лидерами ЕНД не просто верят, а считают подтверждением своих обвинений.
«Мы видели видеофакты нахождения Михаила Саакашвили в Вашингтоне, где также находится и Георгий Гахария и, вероятно, между ними состоялась встреча.
Это подтверждает то, о чем мы говорили, что отставка Георгия Гахария была на пользу «Национальному движению», а его возвращение в политику также устраивает «Национальное движение». Круг сомкнулся, и этот факт подтверждает наши подозрения. Тот факт, что Михаил Саакашвили проделал такую большую дорогу, чтобы приехать в Вашингтон и встретиться с Георгием Гахария, подтверждает, что, вероятно, они намерены обсудить важные вопросы», - заявил председатель комитета по образованию парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В партии «За Грузию» сообщения о встрече Гахария с Саакашвили категорически опровергли. «Это очередная ложь правящей партии. Похоже, они очень нервничают по поводу встреч, которые Георгий Гахария провел в Брюсселе и проводит в Америке. Очень жаль, что к тиражированию лжи привлекли телекомпанию «Рустави-2». Это вызывает наше сожаление. Ложь, что Гахария встретился с Саакашвили, и они живут в одной гостинице. Мы сообщали СМИ, что у Гахария были важные встречи в Брюсселе и Америке. Мы увидели много серий лжи, и это уже очередная, четвертая серия лжи от правящей партии», - сказала член партии Анна Бучукури.
Путин считает Чечню «одним из наиболее безопасных» регионов России
В среду Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с Рамзаном Кадыровым назвал Чечню «одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации», добавив, что это стало возможным благодаря «личному участию» Кадырова. В связи с этим Путин порекомендовал руководителю Чечни пойти в сентябре на выборы и вновь избраться главой республики.
Вместе с тем в последние годы российские правозащитники, Евросоюз и США неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в Чечне. Речь, в частности, идет о внесудебных казнях на территории республики и преследованиях представителей ЛГБТ. Рамзан Кадыров и его окружение все обвинения в свой адрес отвергают.
При этом в апреле Кадыров призвал «убивать» и «сажать за решетку» правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека, а на днях с призывом убивать критиков Кадырова выступил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.
В Ингушетии отменены дебаты о феминизме из-за угроз организаторам
В Назрани была отменена дискуссия о феминизме, запланированная ингушским молодежным клубом Argue на 26 июня. Организаторы получили угрозы. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали в самом клубе.
Организаторы попросили не называть их имена в целях безопасности. По их словам, сразу после того, как объявление о дискуссии было опубликовано в инстаграме, скриншот с ним разместил у себя телеграм-канал «Подвал Чечни». Анонимные авторы канала призвали сорвать мероприятие.
«Братья ингуши, разгоните этот гадюшник, или будете ждать, пока превратитесь в подобие Дагестана?» – говорилось в сообщении.
Авторы публикации предложили узнать точный адрес, где будет проходить дискуссия, чтобы явиться туда лично. После этого организаторам стали поступать угрозы расправой, убийством и с описанием того, как это будет сделано.
Организатор дискуссии сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии, что преследование в сети до сих пор продолжается. По ее словам, они с коллегами планируют подать в правоохранительные органы заявление о преступлении.
- 20 мая в Махачкале сотрудники полиции сорвали дискуссию «Взгляд на Кавказ», организованную изданием «Такие дела». Тогда общественники и журналисты собрались, чтобы поговорить об освещении в СМИ событий на Кавказе.
- Весной этого года фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа фильм «Тихий голос» о гее-бойце ММА из Чечни, бежавшем в Бельгию.
- Угрозы также получал сценарист сериала «Топи», в котором одна из героинь – чеченская девушка, не подчиняющаяся традициям поведения в патриархальном обществе.
ЕС готовит меры против властей Венгрии за дискриминацию ЛГБТ
Евросоюз примет меры против правительства Виктора Орбана в ответ на планы по ограничению прав ЛГБТ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обвинив Будапешт в нарушении фундаментальных ценностей ЕС, передает Reuters.
Реакция Брюсселя последовала после того, как на прошлой неделе венгерский парламент вопреки критике со стороны правозащитников принял законопроект, запрещающий распространять в школах материалы, которые, как считается, пропагандируют гомосексуальность и изменение пола. Как ожидается, в скором времени документ будет подписан президентом страны – бывшим депутатом от правящей партии «Фидес».
«Венгерский законопроект – это позор», – заявила журналистам Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Евросоюз не пойдет на компромисс в отношении таких принципов, как человеческое достоинство, равенство и уважение прав человека. По ее словам, Еврокомиссия готовит для Будапешта специальное письмо, содержащее «юридическую озабоченность». Осуждение в адрес Венгрии прозвучало со стороны Германии, Нидерландов, Швеции, Франции, Ирландии и других европейских стран.
Премьер Орбан отверг замечания фон дер Ляйен, назвав их «постыдными», а сам законопроект – способом защитить права детей и их родителей.
Reuters связывает напор со стороны Орбана с выборами 2022 года: теперь, по данным агентства, он намерен проявить себя как особенно яростного поборника традиционных христианских ценностей, чтобы укрепить электоральную базу.
Власти ЕС давно обвиняют правоконсервативные силы Венгрии в подрыве ценностей ЕС и в настоящее время проводят официальное судебное расследование в отношении правительства Орбана. По словам его критиков, за десятилетие пребывания у власти он использовал государственные деньги, в том числе фонды ЕС, для формирования вокруг себя лояльной бизнес-элиты, ограничивая при этом независимость СМИ, неправительственных организаций и университетов.
Сам Орбан, имеющий значительное парламентское большинство, отрицает обвинения в подрыве венгерской демократии.
Харцель советует властям Грузии не принимать поспешных решений о назначении судей
«Судебная реформа, повышение доверия к верховенству закона и его внедрение очень важны. Мы поддерживаем это в течение многих лет», - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Дипломат считает, что нельзя спешить в вопросе назначения судей и выразил надежду на то, что это мнение будет принято во внимание парламентом Грузии, передает Общественный вещатель Грузии.
«Мы вместе с коллегами из США и Совета Европы уже выразили позицию о том, что лучше немного замедлить процесс, чтобы не принимать поспешных решений по этим назначениям. Также следует принять во внимание решение Венецианской комиссии о равном отношении ко всем кандидатам. Я надеюсь, что парламент учтет эту перспективу. Это решение также будет рассмотрено с точки зрения макрофинансовой помощи и в плане Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Необходимо продолжить изучение этого вопроса, и я надеюсь, что не будет спешки, потому что ускорение будет плохим стартом процесса реализации этого соглашения», - заявил Харцель.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.
Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил после заседания политсовета партии о том, что процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении.
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».
Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
Президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Об этом Путин заявил во время прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта, пишет ТАСС.
По словам президента, Чечня при Кадырове стала одним из самых безопасных регионов России.
«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», – сказал он, обращаясь к Кадырову.
Путин отметил заслуги Кадырова не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.
- Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой уже 14 лет – с февраля 2007 года. На момент назначения Кадырову, который до этого два года возглавлял правительство республики, было 30 лет.
Опубликовано обращение Илии Второго к российскому патриарху о Зазе Гахеладзе
Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорится, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу,
Патриарху Московскому и всея Руси.
Ваше Святейшество!
С уважением приветствуем Вас и беспокоим по следующему вопросу: к нам с просьбой о помощи обратились члены семьи Зазы Гахеладзе.
Гахеладзе З.М., проживающий в Каспском районе, в селе Квемо Чала, летом прошлого года, будучи на охоте у исторической крепости Схвило, близ своего села, рядом с временной границей с Цхинвальским регионом, был задержан военнослужащими погранслужбы Российской Федерации.
Как нам известно, в данное время он находится в изоляторе города Цхинвали и ему присудили 12,5 лет (!) тюремного заключения. Это тяжелое испытание как для него самого, так и для его родителей, супруги и несовершеннолетних детей.
Обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение Гахеладзе З.М. из места заключения и возвращение к семье. Мы хорошо понимаем, что это сложный вопрос, но следует принять к сведению, что Гахеладзе оказался в этом пространстве ненамеренно.
Его освобождение из-под стражи станет всеобщей радостью для всего грузинского народа, который сопереживает ему в связи с этим недоразумением.
Ваше Святейшество, Вы и в прошлом неоднократно помогли нам в подобных ситуациях, за что еще раз выражаем нашу благодарность и надеемся, что и ныне Вы сделаете все от Вас зависящее.
Возносим молитвы о Вашем благоденствии и укреплении в деле служения на ниве Господней.
С любовью во Христе,
Католикос-Патриарх всея Грузии,
Архиепископ Мцхетский и Тбилисский,
Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский,
Илия Второй», – сказано в обращении.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Сегодня в селе Квемо Чала прошла акция с требованием освободить Зазу Гахеладзе. Его отец, Михаил Гахеладзе по просьбе Патриарха решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.
Зурабишвили сегодня находится в Киеве с официальным визитом. Ответный визит Зеленского в Грузию планируется на 18 июля, – пишет «Новости-Грузия».
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Грузии выразила надежду, что 30-летие грузино-украинских отношений в следующем году будет отмечено на высоком уровне.
«Сегодняшний визит – это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля. Я также понимаю, что Крымская платформа имеет очень большое значение, и, как только мы вернемся назад, мы решим в режиме координации, кто будет представителем Грузии при формировании этой платформы, что очень важно.
Несомненно, Грузия будет представлена на этой платформе. Вместе с тем я надеюсь, что в следующем году мы на высоком уровне отметим 30-летие наших отношений, я предложила президенту Зеленскому отметить эту важную дату днями культуры», – заявила Зурабишвили.
Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента Михаила Саакашвили. Она выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.
«Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами», – сказала Зурабишвили.
- Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.
В Абхазии задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Виталия Габния
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля абхазского оппозиционера, лидера партии «Апсны» Виталия Габния. Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар.
«Человек, который поджег данную автомашину, задержан. Это Дмитрий Аргун. Он даёт признательные показания, находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто – могу заявить об этом официально», – отметил Дбар.
Глава МВД сделал заявление на пресс-конференции лидеров оппозиции, посвященной ухудшению криминогенной ситуации.
Российские корабль и самолёт открыли огонь в сторону британского эсминца у аннексированного Крыма
Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» вблизи аннексированного Крыма. В результате эсминец изменил курс. Из-за случившегося в Минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.
Как сообщили в российском силовом ведомстве, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент. «Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», – говорится в заявлении Минобороны.
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца «Дефендер», заявили российские военные.
Для пресечения действий британского корабля российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы, уточняется в сообщении.
В результате этих действий британский эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации, утверждают в Минобороны России.
14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, на «Дефендере» проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Они отрабатывали абордажные действия, заявили в украинском силовом ведомстве.
Минобороны Великобритании заявило, что предупредительных выстрелов по кораблю не было. «Дефендер» совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, говорится в твиттере ведомства.
С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.
Пражский район отказался от переименования улицы советского маршала Конева
Прага не будет переименовывать улицу советского маршала Ивана Конева. Город установил на одном из домов разъяснительную табличку о советском полководце. Об этом сообщил мэр административного района Прага-3, в котором находится улица.
Табличка содержит информацию о военачальнике и некоторые факты его биографии. В тексте, в частности, указано, что Конев командовал Первым украинским фронтом, войска которого первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года.
В табличке также есть информация о том, что Конев руководил подавлением Венгерского восстания в 1956 году. Текст содержит упоминание о визите маршала в Прагу в 1968 году в составе делегации, которая, согласно гипотезе ряда историков, вела разведку перед вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора.
Помимо прочего в табличке указаны предыдущие названия улицы. Имя советского полководца пражская улица носит с 1947 года.
Власти отмечают, что схожие таблички установлены и на других улицах Праги. Они выполняют образовательную функцию.
Пояснительная табличка раньше находилась и у памятника Ивану Коневу в Праге. Монумент установили в 1980 году. Весной 2020 года его демонтировали. Муниципалитет района Прага-6, где находился памятник, указав как на противоречивость фигуры маршала для чехов и на конфликты, которые возникали в обществе вокруг скульптуры, не раз становившейся жертвой вандалов.
Тогда же в соцсетях и прессе появились сообщения о возможности переименования улицы Конева в Праге-3. Сейчас памятник находится в депозитарии, мэрия города планировала передать его в строящийся "Музей XX века". Москва резко осудила демонтаж памятника.
Китайский миллиардер получил ещё один срок за участие в митинге
Гонконгский медиамагнат Джимми Лай был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за участие в протестной деятельности, сообщает Би-би-си. Миллиардер уже отбывает наказание по аналогичному делу, и новый приговор продлевает его пребывание в тюрьме до 20 месяцев.
Сейчас 73-летнему Лаю, состояние которого оценивается в один миллиард долларов, грозит еще несколько уголовных разбирательств. Максимальное наказание по соответствующим делам предполагает пожизненное заключение.
Вместе с бизнесменом еще девять гонконгских оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 18 месяцев. Активистам вменяют подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами.
После того, как в 1997 году Британия вернула Гонконг под китайскую юрисдикцию, Пекин договорился с бывшей английской колонией о базовом принципе существования под названием "Одна страна, две системы". В последние годы центральные власти перестали придерживаться этой договоренности, начав наступление на свободы жителей Гонконга. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек.
В 2020 году китайские власти приняли закон "О национальной безопасности территории" Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.
Известный критик Пекина Джимми Лай – основатель Giordano, азиатского ретейлера одежды, Next Digital, Гонконгской медиакомпании и газеты "Пинго Жибао" (Apple Daily). Он является одним из главных спонсоров Демократической партии.
Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Грузия намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.
«Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства», – заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве.
Как отметил Зеленский, Украина уже активно работает над усилением сотрудничества в Черноморском регионе со странами-партнерами, в том числе с Грузией. «Я надеюсь, что вскоре мы увидим прогресс», – добавил президент Украины.
Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.
Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский выразил надежду на активизацию сотрудничества по «Крымской платформе» и поблагодарил президента Грузии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Президент Украины также отметил, что обсудил с Саломе Зурабишвили вопрос возвращения на родину граждан, которые совершили преступление и были в судебном порядке признаны виновными.
По словам Зеленского, Украина и Грузия планируют активизировать торгово-экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами в 2021 году на 25%.
В Южной Осетии наблюдается небольшой рост числа случаев коронавируса
В Южной Осетии выявлено 13 новых случаев коронавируса, – сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, за последнюю неделю наблюдается небольшой рост числа заболевших. При этом эпидемиологическую ситуацию она называет стабильной.
«Мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
По состоянию на 22 июня, российским препаратом «Спутник V» вакцинировались 270 человек, второй компонент вакцины получили 137 человек. При этом кровь на антитела перед прививкой сдали 1162 человека. Оказалось, что большинство из них уже переболели коронавирусом.
С начала пандемии в Южной Осетии подтверждено 3415 случаев коронавируса, 3359 человек выздоровели. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
«Грузинская мечта» не приостановит процесс назначения судей Верховного суда
По решению правящей партии «Грузинская мечта», процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Об этом после заседания политсовета партии заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении, – пишет «Интерпрессньюс».
«Для нас непонятны заявления отдельных политиков, будто представление и избрание судей Верховного суда противоречит духу политического соглашения (Шарля Мишеля). Духом соглашения не может быть истолковано то, что прямо противоречит его же тексту. Это обстоятельство обязывает парламент действовать в соответствии с Конституцией Грузии и принципом парламентского суверенитета, заслушать и провести голосование по кандидатам, выдвинутым на должность судей Верховного суда. Регламент парламента Грузии устанавливает беспрецедентно прозрачную процедуру проверки компетентности и добросовестности кандидатов. Согласно именно этой процедуре, парламент Грузии заслушает каждого кандидата и примет решение об их назначении», – заявил Кобахидзе.
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».
«Мы услышали заявление руководства «Грузинской мечты» о том, что вы намерены продолжить процесс назначения судей Верховного суда. Это грубое нарушение подписанного соглашения. Это игнорирование почти всех рекомендаций Венецианской комиссии. Такой подход – предательство завтрашнего дня страны, а все, что было до сих пор, 6-месячный кризис – это фикция. Вы стоите во главе этой фикции – мы не допустим, чтобы вы назначили судей, и у страны было правосудие, которое управляется одним человеком и является политизированным. Никто не даст себя обмануть! Наши дети и будущее никому не простят этот дешевый политический ход. Если вы не умеете уважать и выполнять соглашение, вам придется писать это соглашение без нас», – заявил Мамука Хазарадзе на пленарном заседании парламента.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.
Республиканцы в США заблокировали проект избирательной реформы
Республиканцы в Сенате США заблокировали инициированный демократами проект реформы избирательных правах граждан. Инициатором документа стала группа законодателей во главе с демократом Джо Манчином.
Законопроект, принятый Палатой представителей в марте, должен был упростить регистрацию для голосования. Документ потребует от штатов отводить не менее 15 дней на досрочное голосование, позволить людям голосовать заочно без объяснения причин, а также передать перераспределение избирательных округов в руки беспартийных комиссий, а не законодательных собраний штатов.
Республиканцы утверждают, что документ нарушает права штатов. После выборов 2020 года контролируемые республиканцами законодательные собрания многих штатов вводят новые ограничения. Экс-президент Дональд Трамп неоднократно делал заявления о фальсификации выборов, но суды не нашли доказательств его утверждениям.
Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл назвал законопроект попыткой демократов навсегда подстроить правила выборов в свою пользу. По словам Макконнелла, демократы пытаются лишить штаты возможности контролировать собственные законы о выборах.
Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в заявил, что усилия республиканцев являются попыткой получить партийное преимущество на выборах путем усложнения доступа к голосованию для избирателей, которые склонны голосовать за демократов.
Белый дом заявил, что администрация президента не собирается мириться с попытками республиканцев заблокировать реформу избирательного права. Президент США демократ Джо Байден раскритиковал своих оппонентов и назвал их действия "ещё одной атакой на право голосования".
Не контрабандист и в цхинвальской тюрьме не сидел – глава МВД Грузии отверг обвинения
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал сюжет, вышедший в эфир оппозиционного телеканала «Мтавари». Там утверждалось, что Гомелаури в 90-х годах занимался контрабандой сигарет через Эргнетский рынок. Однажды, утверждает источник «Мтавари», Гомелаури оказался в цхинвальской тюрьме – после того, так как контрабандисты не смогли поделить доходы.
«Я даже не бывал в Цхинвали, даже в детстве. Даже в Рачу ездил не через Цхинвали, а через Терджолу», – сказал сегодня журналистам Гомелаури, назвав обвинения в контрабанде «абсурдом».
По словам главы МВД, в те годы он был рядовым сотрудником охраны семьи президента Эдуарда Шеварднадзе.
Главы МИД «Ассоциированного трио» совершат первый совместный визит в Брюссель
Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы – Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой 24 июня впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате «Ассоциированного трио».
Как сообщили в МИД Грузии, в европейской столице пройдут встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомисии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи. Главы МИД также проведут переговоры в Европарламенте.
«Европейская правда» со ссылкой на МИД Украины пишет, что ключевыми темами визита станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.
Стороны также скоординируют позиции по угрозам для безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту «Восточного партнерства» в декабре 2021 года.
«Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного трио», – отметили в МИД Украины.
COVID-19 в Грузии: 773 новых случая, 12 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5211.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 773 новых случая коронавируса. Накануне провели 37 923 теста: PCR-тестов – 17 287, экспресс–тестов на антиген – 20 636.
Выздоровели еще 575 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 360 828, выздоровевших – 346 792.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,04%, за последние 14 дней составляет 2,42%, за неделю – 2,49%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3957 человек, всего использовано вакцин – 242 451.
Отец Зазы Гахеладзе по просьбе Патриарха не перейдет через де-факто границу
Отец находящегося в цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Зазы Гахеладзе – Михаил Гахеладзе решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Как пояснил Михаил Гахеладзе, он изменил решение по просьбе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Отец Зазы Гахеладзе при этом говорит, что перейдёт на территорию, контролируемую югоосетинскими властями и российскими военными через месяц – если переговоры по освобождению его сына завершатся безрезультатно.
Отметим, что сегодня Зазе Гахеладзе исполнилось 34 года. Его родственники, гражданские активисты и оппозиционные политики планируют провести акцию протеста с требованием освободить задержанного.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что запланированная акция – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.
Ранее также стало известно, что грузинский патриарх обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
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