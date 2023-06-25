В Болгарии на оружейном складе произошел очередной пожар

В Болгарии неподалеку от города Карнобат на оружейном складе, принадлежащем компании бизнесмена Емельяна Гебрева, в воскресенье произошел сильный пожар. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Это второй крупный инцидент на складе за последний год. 31 июля 2022 года там же произошел взрыв боеприпасов. Расследование пока не установило его причин.

По словам Гебрева, нынешний пожар вспыхнул в ночь на воскресенье по непонятным причинам - бизнесмен утверждает, что материалы, хранившиеся на складе, не могли загореться сами по себе. При этом прямо версию поджога он не выдвинул.

По поводу взрывов 31 июля 2022 года Гебрев публично заявлял, что он «на 100% уверен» в причастности к ним российских спецслужб. Позже он признал в беседе с Радио Свобода, что прямых доказательств этому нет. До сих пор точно неизвестно, предназначались ли боеприпасы с этого склада для Украины.

Бывший министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков говорил, что они вряд ли стали случайностью. Политик имел в виду утверждения Гебрева о том, что он был отравлен «Новичком» весной 2015 года. Бизнесмен утверждает, что к отравлению были причастны те же сотрудники российского ГРУ (Александр Мишкин и Алексей Чепига - «Петров» и «Боширов»), что и к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне в 2018 году и взрыву склада в Чехии в 2014-м.

Как ранее сообщало Радио Свобода, на объектах, связанных с Гебревым, который занимался поставками боеприпасов Украине, и на других связанных с военной промышленностью объектах в Болгарии, в прежние годы также происходили взрывы и пожары. Они начались более десяти лет назад и участились после аннексии Крыма в 2014 году. Болгарская прокуратура ведет расследование, предполагая, что за взрывами стоит российская военная разведка ГРУ. В январе уже бывший генпрокурор Иван Гешев сообщил СМИ, что прокуратура заочно предъявила обвинение шести гражданам России по делу о российских диверсиях на военных объектах Болгарии. Однако подробностей он не привел. Расследования прокуратуры по всем этим делам пока не завершились передачей их в суд. Гебрев и болгарские журналисты обвиняют ведомство в бездействии.