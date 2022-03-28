В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Оскар»

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер в Баку на 84 году жизни. Он занимал свой пост меньше года, после чего был свергнут оппозицией и в 1992 году был вынужден бежать в Россию, где прожил 20 лет до возращения на родину.

Муталибов работал инженером, в 1963 году вступил в КПСС, через три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, с 1977 работал по партийной линии. В 1982 году был назначен председателем Госплана Азербайджанской ССР, а в 1989 году стал председателем республиканского Совета министров, исполнявшего функции правительства.

Был народным депутатом СССР.

После начала событий в Баку в январе 1990 года Муталибов был избран первым секретарём ЦК республиканской компартии. Тогда же в столицу Азербайджана вошли подразделения советской армии, подавившие выступления граждан. Согласно позиции Москвы, армия вводилась для защиты армянского населения от этнических погромов и убийств. В Азербайджане такую трактовку отрицают.

В мае того же года Верховный совет Азербайджана избрал Муталибова президентом республики, ещё находившейся в составе СССР. Вскоре после восстановления независимости страны Муталибов стал президентом, будучи единственным кандидатом на выборах. Оппозиция отказалась от участия в выборах и призывала бойкотировать их.

В 1991 году Муталибов ушёл в отставку после неудач в войне за Нагорный Карабах и массового убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. После расследования событий парламентской комиссией депутаты отменили отставку президента, постановив, что он не мог предотвратить трагедию. Против этого решения выступила оппозиция из Народного фронта. В Баку вошли вооружённые сторонники оппозиции — сам бывший президент позднее утверждал, что это случилось после того как его возвращение на пост не поддержал президент России Борис Ельцин. В мае Муталибов бежал в Москву на российском военном самолёте.

В Азербайджане на Муталибова о были заведены несколько уголовных дел. В 2012 году он вернулся на родину, заявив, что ушёл от политики. В интервью российскому журналу "Русская жизнь" в 2009 году бывший президент говорил, что был пророссийским политиком, так как "без поддержки России, ему делать было нечего". "Если бы не было территориальных конфликтов, я бы до сих пор был в Азербайджане президентом", — сказал он тогда.