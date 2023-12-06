В Луганске взорван автомобиль «депутата ЛНР» Олега Попова

В Луганске в среду был взорван автомобиль депутата подконтрольного российским властям «Народного совета Луганской народной республики» Олега Попова. Представитель так называемых «новых регионов» в Общественной палате России Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что Попов был ранен. Однако позже экстренные службы Луганска сообщили, что от полученных ранений он погиб.
Ранее на Олега Попова уже совершались покушения. В сентябре 2022 года было объявлено о его смерти в результате заказного убийства. Но в феврале этого года Попов снова приступил к исполнению служебных обязанностей. СМИ тогда назвали сообщения о его смерти частью «оперативной игры» спецслужб для раскрытия других возможных покушений.
В «Народном совете ЛНР» Попов возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
- Назначенные Россией чиновники регулярно становятся мишенями покушений в оккупированных областях Украины. 8 ноября из-за взрыва погиб депутат российского регионального парламента в аннексированном Луганске, бывший глава вооруженных сил сепаратистов Михаил Филипоненко. В ночь на 27 октября, по сведениям ФСБ, в аннексированном Крыму результате покушения был ранен бывший депутат Верховной Рады, сторонник вторжения в Украину Олег Царев. В сентябре при взрыве в собственном доме в Луганской области был тяжело ранен глава таможенной службы «ЛНР» Юрий Афанасьевский.
- Убийство некомбатанта может расцениваться как военное преступление. Российские власти обвиняют в покушениях украинские спецслужбы. Те напрямую на себя ответственность, чаще всего, не берут.