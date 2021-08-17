В Подмосковье разбился опытный образец нового самолёта Ил-112B

На борту были 3 человека

В Подмосковье разбился опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112B. По предварительным данным, на борту были три человека, они, по всей видимости, погибли.

Он потерпел крушение во время тренировочного полёта при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Издание Baza публикует видео, на котором запечатлены последние секунды полёта. На нём видно, что у самолёта загорелся правый двигатель, после чего он потерял управление и врезался в землю.

Самолёт 13 августа прилетел с Воронежского авиазавода корпорации "Ростех" в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021". Это его первый опытный образец. Командиром экипажа, по предварительным данным, был лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Его разработка велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году он победил в конкурсе на поставку лёгкого военно-транспортного самолёта в российскую армию, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140. Это стало невозможным после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

В российской армии Ил-112В должен заменить устаревающий парк Ан-26. Из примерно 150 таких самолётов, эксплуатируемых российскими войсками, восемьдесят процентов должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года. Их техническое обслуживание должно проходить при участии украинских специалистов.

В последние годы Ил-112В дорабатывается, сообщалось, что он не соответствует техзаданию министерства обороны, его масса выше, чем необходимо.