В результате ракетного удара по Краматорску погибли 8 человек

Число погибших в Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара российской армии возросло до восьми , 56 ранены,. Об этом сообщили в МВД Украины.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточняет, что среди погибших — трое детей.

Среди раненых – восьмимесячный младенец.

Во время российского обстрела Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии. Это основатель организации по поддержке Украины в Латинской Америке, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес, сообщает Русская служба Би-би-си. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, которая также ранена и находится в тяжелом состоянии.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер написал в твиттере, что ракета попала в здание торгового центра, расположенного рядом с отелем «Краматорск». В здании располагался ресторан.

Сообщается, что взрыв повредил близлежащие дома, торговые точки, почтовое отделение и автомобили.

По данным источников «Украинской правды», российские военные ударили из комплексов С-300.

В Краматорске проводят поисково-спасательные работы. Под завалами могут оставаться люди, в том числе дети.