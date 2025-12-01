Увеличение концентрации твердых частиц в атмосферном воздухе вызвано распространением пустынных пылевых масс по территории страны, так в Национальном агентстве окружающей среды Грузии объясняют ситуацию с загрязнением воздуха в Тбилиси. Часть экологов, между тем, бьёт тревогу, возлагая ответственность в том числе и на девелоперские компании из-за хаотичного строительства в больших городах. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своим мнением о ситуации с экологией.

Чувствуете ли вы какие-то изменения экологической среды?

Ладо: «В нашей стране сейчас не осталось городов, в которых можно нормально дышать, но Тбилиси даже в этой ситуации выделяется. Я занимаюсь спортом, не курю, но в последнее время чувствую, что у меня намного быстрее сбивается дыхание, когда хожу по городу. Не только я жалуюсь на то, что в столице стало тяжело дышать, очень много моих знакомых заметили это. Почему это происходит я не знаю, но понимаю, что если так будет продолжаться, то скоро всем нам придется ходить в противогазах».

Саломе: «Ни одного сада в столице не благоустроили за последние годы, а в тех, что уже существуют, не посадили ни одного нового дерева. Город задыхается, людям очень тяжело дышать. Если посмотреть на Тбилиси с возвышенности сегодня – он похож на город в тумане. Всё ведь это – смог и пыль, то, чем людям тяжело дышать. Даже если никто не виноват в том, что сейчас пылевые массы в воздухе, можно же задуматься над тем, чтобы в будущем как-то исправить ситуацию?! Экологическая проблема должна быть решена».

Лери: «Здесь опять ужасная ситуация с воздухом. Я работаю таксистом, в основном езжу в центре Тбилиси. Всегда утром мою машину, а через несколько часов на ней огромный слой пыли. Всё это мы вдыхаем, страшно представить какой ущерб наносит всё это нашему здоровью. Я читал, что воздух засорен из-за пустынного песка, но раньше такого не было. Около месяца ничего не меняется, были дожди, но песок этот не осел. Может кто-нибудь всё же проведет нормальное исследование и выяснит, есть ли возможность справиться как-то с ситуацией? А то люди не могут дышать и постоянно кашляют».

Мари: «У нас стандартно нечем дышать в городе. Сейчас во всём винят пыль, залетевшую в Грузию непонятно откуда, но ведь этот ужас начался не сегодня и не месяц назад. Каладзе превратил Тбилиси в строительную площадку, тут годами пыль не оседает. Город остался совсем без зелени, они вырубают деревья, а на их месте начинают строительства. Если провести исследование, я уверена, выяснится, что жители столицы болеют чаще, чем в других городах и селах страны. Нашим властям всё равно, что ситуация с экологией катастрофическая, им главное - побольше заработать на новых строительных контрактах в городе».

Гоча: «Улицы все в пыли, дышать очень тяжело. Уже несколько недель все говорят, что что-то страшное происходит в стране, а власти всё молчат. Сказали лишь, что они ничего с этим поделать не могут, но пусть нам кто-то скажет, насколько это опасно и что стоит делать в этой ситуации – помогут ли маски или еще что-то, может нам вообще нельзя из дома выходить. Лично я уже подумываю продавать квартиру в Тбилиси и переезжать куда-нибудь, где на каждом метре не будет что-то строиться, ведь причина экологической ситуации, в которой мы сейчас живем, в основном именно в стройках. Я знаю, что планирование строительств здесь ведется очень неправильно».

Мариам: «Из-за постоянного роста числа автотранспорта в Тбилиси и так было очень тяжело дышать. А сейчас еще и каждое утро наблюдаю в окно что-то похожее на туман, говорят, что это пыль, какой-то песок, который не оседает. Очень странная ситуация, подобного раньше никогда не было. Опасно это для людей или нет, никто не говорит, поэтому немного страшно. Но одно могу сказать точно – дышать действительно стало очень тяжело и ситуация явно не улучшается, это просто невыносимо».

Георгий: «Если кто-то сомневается в том, что экологическая ситуация связана с вырубкой деревьев в стране, в частности в Тбилиси, и строительствами, то пусть вспомнит, каким чистым был воздух хотя бы 10 лет назад. Мы не живем в пустыне и в то, в чем нас уверяют, что это откуда-то занесенная ветром пыль, очень сложно поверить. Месяц уже эта пыль остается в воздухе, неужели ни дождь, ни ветер не могут справиться с подобным? Воздух в Тбилиси ужасный и без учета какой-то пыли, городские власти должны подумать о рассадке деревьев и благоустройстве зеленых площадей, а не о том, как посадить всех, кто их критикует. Пусть сравнят экологическую ситуацию, скажем, 2000-х с сегодняшней ситуацией, такое исследование было бы интересным».

