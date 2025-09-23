В Батуми и на всем западном побережье Грузии штормы и ливни обернулись настоящим экологическим вызовом: Черное море у берегов неожиданно изменило цвет и стало мутно-коричневым, что встревожило жителей и экологов. Специалисты говорят о беспрецедентном масштабе загрязнения и его связи с природным и человеческим факторами.

«Такого раньше не было»

На западе Грузии непогода превратилась в настоящую стихию: реки вышли из берегов, затопив дома, а море в Аджарии приобрело пугающий коричневый цвет. Жители делились фотографиями в соцсетях, отмечая, что раньше такого они никогда не видели:

«Такого цвета море мы никогда не видели»;

«Это море никогда не было таким загрязненным после шторма. Меня это пугает»;

«Такого мутного моря я никогда не помню — вероятно, это результат грубого вмешательства человека».

Шторм силой шесть баллов повредил прибрежную инфраструктуру в Батуми, повалил многолетние деревья, море выбросило на берег мусор, пластик и древесные остатки. Муниципальные службы вместе с местными жителями уже несколько дней убирают побережье.

Ихтиолог и доктор биологических наук Арчил Гучманидзе отметил, что за 45 лет жизни у моря ничего подобного не видел.

«Я видел и гораздо более сильные штормы, и больше выброшенных на берег плавающих древесных остатков, но таким мутным и такого цвета это море никогда не было», – написал он в Facebook.

По его измерениям, мутность воды достигла 2560 NTU — это почти в пятьдесят раз выше допустимого уровня для прибрежных экосистем и смертельно для большинства морских организмов. Для сравнения: безопасный уровень — 50 NTU, а выше 500 NTU уже опасно для жизни.

Глава природоохранного НПО «Движение зеленых» Нино Чхобадзе также предупреждает: такие показатели представляют серьезную угрозу флоре и фауне, хотя экосистема все же способна выдержать определенные потери.

«Это период, когда рыба, как правило, отходит от берегов и могла бы переместиться в более чистые воды. По фотографиям и записям видно, что это явление наблюдается именно в прибрежных зонах, тогда как дальше в море вода остается прозрачной — там отсутствуют частицы, снижающие ее прозрачность. Сейчас ведутся наблюдения, чтобы понять, что произошло и чем вызвано явление, зафиксированное на побережьях Батумского и Кобулетского районов», — говорит она «Эху Кавказа».

По словам Чхобадзе, вероятная причина — сильные ливни, вызвавшие размыв глинистой почвы с горных рек (селевый поток, по всей видимости, возник на некоторых реках Черного моря). Эти потоки в конечном счете снизили прозрачность воды в прибрежной зоне Черного моря, создавая аномальную и тревожную картину.

«Причиной таких осадков, которые появились, стало большое количество определенного элемента. Насколько я понимаю, это связано с землей, которая, по сути, напоминает глину, вымытую с берегов. В конечном счете ситуация в Черном море возникла из-за сильных ливней и селевых потоков, которые развились на горных реках», — говорит эколог.

«Хищническая добыча»

Не только штормы и дожди виноваты в том, что Черное море в Батуми стало мутным. Эксперты указывают и на деятельность человека.

«Это результат хищнической и бездумной добычи песка и гравия из рек, питающих море. <...>. Все, что происходит в этих реках, — проявление неразумности и хищнической эксплуатации», — отметил ихтиолог Арчил Гучманидзе в интервью BMG.

Под ударом — Чорохи, Кинтриши и другие реки, несущие свои воды в Черное море. По словам Гучманидзе, если не остановить бесконтрольную добычу и не ввести строгие экологические регуляции, катастрофа станет неизбежной.

«Масштабы, к сожалению, не уменьшаются, а продолжают расти. Это уже первый результат, и я осторожно прогнозирую, что подобные случаи будут повторяться», — отметил Гучманидзе.

По данным Программы ООН по окружающей среде, песок и гравий — самые добываемые полезные ископаемые в мире. Ежегодно из рек и карьеров вывозят от 32 до 50 миллиардов тонн этих материалов. В 2019 году ООН предупредил о глобальном дефиците строительного песка и гравия из-за чрезмерной добычи и растущего спроса, подчеркивая, что отсутствие глобального мониторинга усугубляет проблему.

Реки же считаются лучшим источником песка и гравия по нескольким причинам.

«Города часто расположены на берегах рек, поэтому транспортные расходы минимальны. Река своим потоком естественно дробит камни на гравий и песок, что снижает затраты на дробление добытого материала. В реке естественным образом происходит осаждение и сортировка твердых частиц разного размера, что упрощает и удешевляет добычу.

Благодаря этим особенностям, добыча песка и гравия считается дешевой. Дополнительной причиной низкой стоимости является то, что расходы на экологический и социальный ущерб, причиняемый добычей, как правило, не учитываются», — говорится в докладе «Зеленой альтернативы».

Нино Чхобадзе тоже не исключает, что причина помутнения вод Черного моря в том числе может заключаться в процессе добычи песка, которая разрушает природные барьеры:

«В этих реках в принципе была уничтожена определенная буферная зона. В результате сами берега перестали работать как естественный фильтр для воды. Это может быть одной из причин загрязнения, потому что любой гравий, добываемый в районе дельты, влияет на ее способность очищать воду, которая поступает в море. Нарушение естественной работы дельты, неправильная добыча гравия и инертных материалов с рек могли стать причиной вымывания берегов».

После Каховской ГЭС

«Даже после взрыва Каховской ГЭС мутность в Днепре не достигала таких значений», — отмечает ихтиолог Арчил Гучамидзе.

Напомним: в июне 2023 года мир потряс один из самых разрушительных техногенных инцидентов последних десятилетий. В Херсонской области была взорвана Каховская ГЭС на Днепре. Плотина рухнула, и вниз по течению хлынули гигантские массы воды. Села и города оказались под водой, а на затопленных территориях возникли новые угрозы: мины, химические отходы, инфекции. По официальным данным, в реку попало как минимум 150 тонн нефтепродуктов. Ущерб от гибели биоресурсов правительство Украины оценило примерно в 285 млн долларов.

Тогда же появился риск, что последствия дойдут и до берегов Грузии, так как дельта Днепра впадает в Черное море. Но, как говорит эколог Нино Чхобадзе, обошлось. Она также подчеркивает: в отличие от нынешнего помутнения вод у побережья Аджарии, ситуация с Каховской ГЭС была куда опаснее.

«Это было серьезное загрязнение, но там были дополнительные проблемы. После Каховской ГЭС сильное наводнение смыло химические элементы в низовья. Там была разлита нефть и многое другое. В целом, ситуация была сложной, но мы не получили сильного удара, потому что течение воды в Черном море в период взрыва Каховской ГЭС шло с юга на север. То есть к нам это никак не могло попасть. Зато серьезное загрязнение возникло у побережья Одессы — через три дня ситуация там была крайне тяжелой. У нас же этого не произошло. Известно, что в тот период закрыли пляжи в Болгарии и Румынии, а позже все открыли. Как только осело, ситуация стабилизировалась».

Сегодня, по словам Чхобадзе, на самовосстановление (оседание примесей) вод Черного моря уйдет примерно две недели. И есть важное отличие: это загрязнение — не экологическая катастрофа, а природное явление.

