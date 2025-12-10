Получивший ранения во время стрельбы в Сухуми скончался в московской больнице

В московской клинике умер второй пострадавший в результате стрельбы в Сухуми 11 ноября, сообщил министр здравоохранения самопровозглашённой республики Абхазия Эдуард Бутба.

«У пострадавшего, 45-летнего жителя Сухума Алмаса Квициния, была тяжёлая черепно-мозговая травма. Ранее его вывезли на лечение в Россию. К сожалению, сегодня он скончался в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. академика Бурденко», – сказал он журналистам в среду.

Стрельба произошла на улице Гумской во время похорон Геннадия Адлейба – «смотрящего» или «положенца» города, как его называют в криминальных кругах, писало издание «Прайм крайм». Ранения получили пятеро человек. Среди пострадавших – 59-летний глава преступного мира Абхазии Рауль Барцба, известный как «вор в законе» Пыза. Местные СМИ предполагают, что именно он был основной целью нападения.

13 ноября в Республиканской больнице скончался один из пострадавших – Руслан Адлейба. Трое остальных, в том числе Рауль Барцба, выписаны из больницы.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство общеопасным способом и причинения тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Задержаны и заключены под стражу три человека – Шарат Джикирба, Астамур Шинкуба и Мхаз Агрба.