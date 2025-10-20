Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе вместе с делегацией прибыл с официальным визитом в Израиль, где встретился с министром национальной безопасности этой страны, ультраправым политиком Итамаром Бен-Гвиром.

«В рамках визита в Израиль Геладзе проведёт двустороннюю встречу со своим израильским коллегой. Стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между ведомствами в сфере правоохранительной деятельности. Делегация также посетит различные полицейские подразделения, чтобы ознакомиться с их работой на месте», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Двумя месяцами ранее, 25 августа, Итамар Бен-Гвир сам приезжал в Грузию, где также встречался с Гелой Геладзе.

Бен-Гвир – лидер партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»), один из самых противоречивых политиков в израильском правительстве.

Во время августовского визита он провёл встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе и другими высокопоставленными представителями власти. Это был первый визит израильского чиновника столь высокого уровня в Грузию после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года и начала новой войны в Газе.

Тогда Геладзе заявил, что грузинская сторона «готова к расширению сотрудничества с Израилем по различным направлениям».

На Итамара Бен-Гвира в 2025 году санкции наложили Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия – из-за «подстрекательства к насилию против палестинцев на оккупированном Западном берегу». Санкции включают визовые ограничения и заморозку активов.

Августовскому визиту Бен-Гвира предшествовал дипломатический инцидент: посольство Израиля в Тбилиси резко раскритиковало Министерство иностранных дел Грузии после того, как заместитель министра посетил приём в посольстве Ирана, посвящённый «памяти мучеников, погибших в результате нападения израильского режима», и выразил солидарность с Тегераном.