ВОЗ заявила о биологической опасности из-за захвата лаборатории в Судане

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске биологической опасности из-за захвата в столице Судана Хартуме лаборатории с образцами возбудителей кори, холеры и другими материалами.

В Судане уже более недели продолжается внутренний вооруженный конфликт. Бои идут между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрой поддержки». Какая именно сторона конфликта захватила национальную медицинскую лабораторию, пока не ясно, пишет Би-би-си. Во вторник ВОЗ сообщила, что сотрудники больше не могут получить туда доступ.

Как отмечает ВОЗ, отключения электричества делают невозможным правильное обращение с материалами на научном объекте. Недостаток электроэнергии также ведет к порче хранящихся в лаборатории пакетов с кровью.

Лаборатория а Хартуме находится вблизи района, где расположен штаб армейского командования, и где велись активные боевые действия.

Во вторник в Судане возобновились атаки с воздуха, несмотря на объявленный в ночь на 25 апреля по инициативе США трехдневный режим прекращения огня. Обстрелу, как отмечает агентство DPA, подвергся Омдурман - второй по величине город после столицы. Пострадала больница.

Обладающие немалыми возможностями «Силы быстрой поддержки» возглавляет помощник де-факто президента страны и командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Оба пришли к власти в стране с населением примерно в 46 миллионов человек после военного переворота в 2021 году.

По данным ООН, в ходе нынешних столкновений между соперничающими силами в Судане погибли не менее 460 человек и почти 4 тысячи были ранены.

Из Судана продолжается эвакуация самолетами иностранцев, включая сотрудников дипломатических миссий. Своих граждан вывозят, в частности, Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания, Соединенные Штаты.