В Батуми прошла встреча Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Батуми.

«Сегодня очень важный день для европейского будущего Грузии. Благодарю президента Европейского совета за участие в этом. Больше ЕС в Грузии – это мощный сигнал для нашего прогресса и нашего развития, сигнал, который остается неизменным, несмотря на все вызовы», – написала Зурабишвили в своем Twitter под фотографией со встречи.

О чем говорили Мишель и Зурабишвили, неизвестно, – пишет «Новости-Грузия». Предположительно, главной темой стала имплементация соглашения, которое было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета. Сегодня исполняется ровно три месяца с момента подписания документа. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В ЕС и США считают, что духу соглашения противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.

В Батуми председатель Евросовета также проведет переговоры с представителями оппозиционных партий и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. По словам независимого депутата парламента Грузии Саломе Самадашвили, наряду с выполнением политического соглашения, основной темой их встречи с Мишелем станут события, произошедшие в Тбилиси 5 июля, когда из-за действий радикально настроенных противников ЛГБТ пострадали более полусотни журналистов.

Шарль Мишель прибыл в Грузию вечером 18 июля для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. На полях форума сегодня он проведет встречи с глазу на глаз с президентами всех стран-участниц ассоциированного трио.

Это уже третий визит Мишеля в Грузию с начала года. До Батуми председатель Евросовета посетил Армению и Азербайджан.